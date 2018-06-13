Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных легковых автомобилей в городах России с населением более миллиона человек.

По данным агентства, за первые четыре месяца 2018 года в 6 городах-миллионниках из 15 лидирует Ford Focus. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в которых с начала года было перепродано 2883 и 2308 единиц соответственно, эта модель также оказалась самой популярной в Екатеринбурге (449 единиц), Воронеже (347), Нижнем Новгороде (334) и Челябинске (320).

В трех городах Сибири на вторичном рынке лидирует Toyota Corolla: Новосибирск (806 машин), Омск (530) и Красноярск (527). Еще в трех городах-миллионниках самым продаваемым автомобилем с пробегом стал хэтчбек ВАЗ-2114: Казань (404), Волгоград (276) и Пермь (265)

В Самаре лидером стал Renault Logan с 381 перепроданной машиной, а в Ростове-на-Дону первую строчку занял Hyundai Accent (527).

Ранее эксперты "Автостата" опубликовали рейтинг самых популярных в внедорожников и кроссоверов с пробегом. Лидером рынка стал внедорожник LADA 4x4 с результатом в 28,4 тысячи реализованных с начала года автомобилей.