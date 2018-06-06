Audi отзывает 60 тысяч автомобилей из-за скандала с дизельными двигателями

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Германии предписали автомобильному концерну Audi отозвать по всему миру 60 тысяч автомобилей модели A6 и A7 из-за скандала с дизельными двигателями, сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Ранее сообщалось, что власти Германии подозревают автомобильный концерн Audi в установке оборудования, занижающего показатели выбросов в атмосферу, на моделях A6 и A7.

Как пишет издание, автомобильный концерн вынужден отозвать 60 тысяч машин по всему миру, из них 33 тысячи в Германии. Постановление об отзыве касается автомобилей модели A6 и A7 с объемом двигателя три литра.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Однако, как сообщает британская газета Guardian со ссылкой на результаты недавних испытаний, практически все автомобили с дизельными двигателями по-прежнему сильно загрязняют окружающую среду. Так, дизельные автомобили, выпущенные в 2016 и 2017 годах уже после скандала с Volkswagen, все еще превышают в четыре-пять раз допустимые в ЕС нормы выброса оксида азота.