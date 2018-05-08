Эксперт оценил возможность старта продаж автомобилей "Кортеж" в 2019 году

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Запуск открытых продаж автомобилей семейства "Кортеж" с первого квартала будущего года вряд ли возможен, считает партнер "Автостата", автоэксперт Игорь Моржаретто.

До этого Минпромторг РФ сообщил, что представленное семейство автомобилей класса люкс на основе единой модульной платформы "Кортеж" выйдет на открытый рынок под собственным брендом Aurus и будет презентовано широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона в этом году, а продажи на российском и международном рынках автомобилей в кузове седан и лимузин начнутся уже в первом квартале 2019 года.

"Я не очень уверен в цифре I квартал. Это пока разговоры в пользу бедных, ведь на сегодняшний день пока еще не определена площадка, на которой автомобили будут собираться. Sollers должен был, но пока не назвал площадку, и пока насколько я понимаю, не подписан договор о сборке. Поэтому, это пока лишь разговоры", — сказал Моржаретто РИА Новости.

Представитель Sollers, в свою очередь, напомнил, что на первом этапе предполагается, что автомобили семейства "Кортеж" будет собирать НАМИ, в объеме до 150-200 машин в год, а их дистрибуцией займется специально созданное СП между институтом и Sollers. Далее, при росте спроса, будет приниматься решение о размещении производства на другой площадке, но формализованных договоренностей на этот счет пока нет, уточнил он.

В понедельник избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — лимузине проекта "Кортеж".