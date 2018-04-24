Эксперт оценил идею ГИБДД об изменении правил сдачи экзамена на права‍

Сотрудник ГИБДД УМВД России по Ивановской области после демонстрации сдачи практического экзамена по вождению с новым Административным регламентом

Сотрудник ГИБДД УМВД России по Ивановской области после демонстрации сдачи практического экзамена по вождению с новым Административным регламентом

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экзамен на получение водительского удостоверения должен быть максимально приближен к реальности. Об этом RT заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Таким образом он прокомментировал предложение ГИБДД объединить "площадку" и "город" в один этап экзамена.

"В жизни так и происходит — человек трогается с места, выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то манёвры и всё это в городе. Поэтому, если всё будет происходить в таком реальном режиме, то это достаточно органично и правильно. Такая методика вполне корректна", — сказал эксперт.

Ранее глава ГИБДД Максим Черников заявил, что подобное нововведение позволит сократить количество аварий на дорогах и улучшить подготовку водителей. По его словам, для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы, основные же трудности возникают в дорожном потоке.

В начале года Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав, однако эксперты раскритиковали эту инициативу.