Эксперт не ожидает ажиотажа на авторынке из-за падения рубля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ажиотажа на авторынке как в конце 2014 — начале 2015 года из-за падения рубля не будет, но возврат к отрицательной динамике возможен, заявил на конвенции РоАД глава ассоциации автодилеров Олег Мосеев.

"Сейчас того "чеса", который был 2,5-3 года назад, не будет просто потому, что ситуация изменилась, нет уверенности у клиентов в завтрашнем дне. Поэтому, такого повышенного спроса, какой был (в начале кризиса) три года назад, его не будет. Будет ли очередное падение – думаю, что такого глобального падения, как было тогда, мы не увидим просто в силу того, что есть уровень сопротивления – 1,2 миллиона машин в год, но к отрицательной динамике мы можем вернуться. В том числе, потому что пока рынок не восстановился, в прошлом году существенная доля машин была продана с использованием программ господдержки. В этом году этих машин в программах сильно меньше, поэтому пока оптимизма у меня нет", — сказал Мосеев.

Выступивший на мероприятии замглавы Минпромторга Александр Морозов обнадежил собравшихся данными о росте экспорта и локализации. "Абсолютно точно в этом году будет новый рекорд по экспорту. Значительное количество крупных брендов заканчивают цикл по локализации, и сегодня себестоимость машин мировых брендов, производимых в России, больше чем на половину имеет рублевую составляющую. Это где-то на 15% выше того, что было в 2013 году. У некоторых западных брендов уровень рублевой составляющей в цене автомобиля, произведенного в России, сегодня превышает 80%. Это значит, что себестоимость автомобиля такое драматическое изменение с валютой не изменит", — сказал он.

В то же время, Морозов подчеркнул, что импортные автомобили подорожают, но их доля в общем объеме продаж легковых машин невелика — лишь 14%.

Говоря о возможном изменении цен на машины, Мосеев отметил, что производственный цикл производителя длится от 3 до 6 месяцев и под него хеджируются валютные риски. "Сейчас производители живут с тем курсом, и еще какое-то время будут жить – они его захеджировали уже. Они смотрят, в будущем может что-то поменяться и надо будет принимать какие-то решения. Но принимать решения, когда три дня истерики… Не знаю. Если истерика будет продолжаться две недели – тогда да, но если она действительно будет длиться две недели, это будет совсем другая реальность", — сказал он позднее РИА Новости.

Рубль с начала этой недели быстро слабеет к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше психологических отметок в 65 рублей и 80 рублей, соответственно, после заявлений президента США Дональда Трампа по Сирии.