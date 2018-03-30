Автоэксперты рекомендуют не спешить и перейти на летнюю резину ближе к маю

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Автомобилистам не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю и отложить вопрос на май, когда ночная температура перейдет на устойчивый плюс, что позволит земле как следует прогреться, сказали опрошенные РИА Новости в пятницу автоэксперты.

Координатор общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов подчеркнул, что традиционно "переобувается" в летнюю резину в середине или конце мая.

"Всем автомобилистам надо знать, что есть такой закон физики, — что до тех пор пока верхние слои земли не прогреются, а на это требуется время, даже если температура воздуха плюсовая и устойчиво плюсовая, то все равно существует вероятность возникновений (неожиданно причем) гололедицы, и поэтому переобуваться на летнюю резину надо максимально осторожно, особенно тем, кто ездит по ночам и рано утром, когда земля охлаждается", — сказал он.

В свою очередь, автоэксперт по правовым вопросам Константин Шутов считает, что о вопросе "переобувки" говорить рано. "Я бы сказал так, что как только минусовые температуры уйдут и днем, и ночью, то те, у кого шипованная резина, — ее уже можно снимать, потому что сейчас от нее толку не будет, от нее на асфальте будет хуже, чем от летней. У кого резина не шипованная, то, наверное, можно недели две поездить", — пояснил он.

Шкуматов отметил, что смена резины должна происходить только после того, как дневная и ночная температуры установятся на плюсовой отметке, что даст земле как следует прогреться.

"Земля холодная, влага утром сконденсировалась — получился прекрасный гололед. Человек выехал на этот гололед на летней резине и "попал". Причем я опять же рекомендую переобуваться именно в весенне-летний сезон по принципу — чем позже, тем лучше", — сказал автоэксперт.