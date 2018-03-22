Mercedes отзывает более 12 тысяч автомобилей в России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Mercedes отзывает более 12 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz С-/Е-класса и GLK из-за проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 12,371 тысячи автомобилей, реализованных с 2011 по 2017 годы.

"Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.