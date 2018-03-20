Россиянам хотят разрешить присылать анонимные видео о нарушениях правил

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россияне могут получить возможность фиксировать на фото и видео нарушения и преступления на дорогах и передавать эти данные в госорганы, при этом оставаясь анонимными, предложениями об этом дополняется законопроект, который готовится в правительстве, сообщил РИА Новости председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Андрей Максимов.

Ранее МВД России предложило дать возможность сотрудникам ГАИ наказывать водителей за нарушения ПДД, имея для этого в качестве основания лишь видео нарушения от граждан, зарегистрированных через ЕСИА (система авторизации, с помощью которой граждане пользуются сайтом госуслуг).

Как сообщил Максимов, в нынешнем состоянии законопроект предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях — эти поправки предполагают наделить граждан правом фиксировать нарушения ПДД на видео и фото. Однако, по итогам "нулевых чтений" в ОП, общественники, среди которых были представители союзов автомобилистов, пассажиров и пешеходов России, предложили расширить зону действия будущего закона.

"Некоторые тяжкие нарушения на дорогах являются преступлениями, и использование видеофиксации для доказательства совершения преступления в суде, конечно, нужно. Иначе мы выбросим деньги на ветер – если можно зафиксировать не только административные правонарушения, но и преступления на дорогах, не использовать эту систему будет неправильным", — отметил Максимов.

Также, по словам представителя ОП, программа, которой будут пользоваться гражданские наблюдатели, предполагает анонимность использования. Информация об имени передавшего фотографию или видео будет видна только правоохранительным органам и судам.

"Важно, чтобы человеку был предоставлен статус свидетеля. Почему? Потому что свидетель — это, с одной стороны, гарантия (безопасности). А, с другой стороны, статус свидетеля налагает ответственность за фальсификацию: если вдруг кто-то захочет оклеветать кого-то, подделать видеоролик или снимок с помощью специальной программы, который не имеет отношения к реальной жизни, сфальсифицировать нарушение, это лицо должно привлекаться к ответственности административной или уголовной", — добавил Максимов.

Авторы нововведений предполагают, что изменения в итоге затронут не только КоАП, но и другие законы, в том числе Уголовный кодекс. Внедрение самой системы гражданской фиксации преступлений и нарушений на дорогах, по словам председателя, потребует "не один год", но сам законопроект готовится для рассмотрения Госдумой в весеннюю сессию.

Ранее бывший глава Госавтоинспекции Виктор Нилов рассказал, что ведомство разрабатывает систему, которая позволит воителям сообщать о нарушителях на дорогах, снимая их на видео через специальное приложение на мобильном телефоне. По его словам, приложение можно будет скачать только с портала госуслуг для того, чтобы потом можно было идентифицировать того, кто сообщил о нарушении.