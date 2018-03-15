В Федерации автовладельцев России рассказали о новой дорожной разметке

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Задача разноцветной дорожной разметки — дать водителям максимум информации о том, что их ждет впереди на дороге. Об этом в разговоре с RT сказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По его словам, подобная практика давно используется в европейских странах.

"Сама эта разница между жёлтым и синим цветами как раз очевидна, чтобы водители не запутались <…> Если жёлтый обозначает запрет, то синий <…> обозначает тот факт, что водитель приближается к определённому участку дороги — к перекрёстку или пешеходному переходу, — где, наверное, нужно быть внимательнее", — пояснил Канаев.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на утвержденный Росстандартом ГОСТ сообщила, что с 1 июня на российских дорогах появится разметка желтого и синего цветов. Желтая разметка будет означать зоны, где запрещен обгон, а синяя — полосы движения в пределах перекрестка.

Документ вводит несколько новых обозначений: стрелку, обозначающую зону разворота, разметку типа "вафельница" и знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей.