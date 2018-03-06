Скоро многие за это заплатят: главные новинки автосалона в Женеве

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Сергей Белоусов. Женевский автосалон — не просто один из крупнейших, у него особая романтика. На швейцарском мотор-шоу, помимо долгожданных премьер серийных новинок и прототипов, показывают много необычных и уникальных автомобилей. Какие сюрпризы подготовили автокомпании к началу весны — в материале РИА Новости.

В массы и в кассы

Электрокар Renault Zoe с мотором увеличенной мощности, обновленный компакт Toyota Aygo, подсевший на электричество малыш-кроссовер Hyundai Kona и новый семиместный кроссовер SEAT Tarraco российских автолюбителей могут заинтересовать разве что экзотикой. Новое поколение Toyota Auris тоже мимо нас — для России японская марка оставила только седаны и внедорожники. Аналогичная ситуация у другого японского бренда — Honda с ее свежим паркетником под названием X-Road на базе компакта Jazz. Нет у нас сейчас и маленькой Skoda Fabia, так что ее обновлению пусть радуются европейцы.

Зато спортверсия российского бестселлера Kia Rio раскалит горячие линии автосалонов. Возможно, что Rio GT с турбомотором и яркими дизайнерскими находками появится и у нас, ведь GT-версии cee'd и pro_cee'd в стране доступны.

Щекочет нервы своими изгибами новый Peugeot 508, у которого тоже есть шансы добраться до российских дорог. Вполне может пополнить широкую коммерческую линейку марки и практичный французский "каблук" Rifter. Все шансы стать культовым имеет и долгожданный спорткар Toyota под легендарным названием Supra. Правда, в свет новинка выйдет под отдельным спортивным брендом Gazoo (отлично звучит в русской транскрипции). Купе построено на общей платформе с BMW Z5.

© Фото : Mazda Mazda 6 © Фото : Mazda Mazda 6

Седан Mazda 6 нового поколения представили еще на автошоу в Лос-Анджелесе в конце ноября прошлого года, а вот мировую премьеру универсала приберегли для Европы. Впрочем, в Россию, как и в США, SW-модификация, скорее всего, не пожалует (ее миссию на российском рынке выполняет кроссовер СХ-5), а жаль.

Последний Honda CR-V добрался до Европы с опозданием. Зато выяснилась причина задержки — автомобиль в Старом Свете впервые будет доступен с тремя рядами сидений, а также с гибридным приводом. Пока неизвестно, поступит ли эта версия в Россию.

Немало интересных новинок приготовил премиум-сегмент, который в России поживает лучше бюджетного. Все представители Большой немецкой тройки подготовили громкие "звездные" премьеры и выводок менее значимых.

© Фото : BMW BMW X4 © Фото : BMW BMW X4

Больше всего интересных презентаций состоится у Mercedes-Benz. Прежде всего, это полностью переработанный A-Class, обновленные С-Class и "заряженный" С43 от Mercedes-AMG. Также подразделение AMG покажет новый G63, а ателье Mercedes-Maybach — еще более роскошный S-Class. Наконец добравшийся до нас пикап X-Class в Женеве представили с новым мощным мотором. Но самая волнующая премьера от штутгартцев — серийный суперкар GT, который AMG до сих пор доводит до совершенства на треках по всему миру. Ярко дебютировали новые экологические машины EQ. Серийный электрический кроссовер EQ C практически сохранил внешность своего концептуального прототипа.

Баварцы из BMW показали в Женеве новый кроссовер Х4, а также обновленные 2 Series Active Tourer и Gran Tourer. Audi не так поражает воображение, как соперники, однако около нового поколения А6 собирается немало народа. Во внешности никаких революций, зато технологически машина стала намного более продвинутой и "цифровой".

© Фото : Lexus Lexus UX © Фото : Lexus Lexus UX

У Lexus тоже всего одна значительная премьера, зато какая — пополнение в ряду паркетников. Теперь место самого компактного кроссовера в линейке все еще свежий NX уступит новенькому UX. Новинка потеснит на рынке Infiniti QX30, BMW X2, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и Range Rover Evoque.

Land Rover экспериментирует с классикой — неубиваемым внедорожником Defender. Производство классического брутального автомобиля, который продержался на конвейере почти без изменений около 70 лет, было прекращено в 2016 году — как тогда заявили в компании, навсегда. Однако в 2018-м он вернулся — в виде спецверсии под говорящим названием Works V8. Заигрывают британцы и с модой. На автошоу в Женеве марка показала "первое в мире полноразмерное кросс-купе" — Range Rover SV Coupe с двумя дверями. Всего планируется собрать 999 экземпляров.

© Фото : Volvo Volvo V60 © Фото : Volvo Volvo V60

V — это Volvo, а точнее — V60 последней генерации. Дизайнерский и технологический тренды, заданные кроссовером ХС90, постепенно влияют на все модели марки, и свежий универсал — очередное тому подтверждение.

Концепты

Большинство прототипов, представленных в Женеве, — не абстрактные фантазии о будущем. Они вполне реалистичны, а многие в скором времени станут серийными машинами и зададут новые тренды. Производители по-прежнему ставят на электрокары и все более продвинутые автопилоты.

Главной точкой притяжения станет стенд Volkswagen с его I.D. Vizzion, четвертым представителем концептуальной линейки ID. При пятиметровой длине автомобиль с электромоторами может стать прообразом нового Phaeton, а главная его особенность — полное отсутствие руля и педалей в лаконичном четырехместном салоне.

Аналогичное решение готовит SsangYong, только в сегменте кроссоверов — об этом свидетельствует e-SIV Electric Concept, который, вероятно, заменит в модельной линейке Actyon. Hyundai электрифицировал свой маленький паркетник Kona, но он, впрочем, у нас не продается.

В элитном мире тоже экспериментируют с электричеством — ателье Pininfarina изваяло роскошное "экологически чистое" спорткупе мощностью более 800 лошадиных сил.

А Skoda оказалась более глобальной и универсальной — концепт нового городского кроссовера Vision X с гибридным приводом может работать не только на электричестве, но и на бензине и сжатом газе.

Машина-вертолет от PAL-V наверняка поразит посетителей выставки. Трансформация трехколесного автомобиля Liberty в гироплан (другое название — автожир, от gyrocopter) происходит за 5-10 минут. Чудо техники поступит в продажу в 2019 году по цене от 399 000 долларов США.

© Фото : Rinspeed Концепт Rinspeed SNAP © Фото : Rinspeed Концепт Rinspeed SNAP

Одной из "изюминок" швейцарского автосалона всегда были безумные и невероятные концепты местной компании Rinspeed. Однако последние несколько лет фантазии фирмы крутятся только вокруг автобусов-беспилотников, предназначенных для каршеринга. В этом году представлен подобный прототип с несколькими новыми "фишками" — например, пассажирская капсула, завешанная дисплеями и лазерными проектами, может использоваться отдельно от шасси, превратившись в кемпинг, торговую палатку и так далее.