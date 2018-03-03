Подаренный олимпийцу BMW выставили на продажу

Автомобили, которые вручили призером Олимпийских игр в Южной Корее. Архивное фото

Автомобили, которые вручили призером Олимпийских игр в Южной Корее. Архивное фото

МОСКВА — 3 мар — РИА Новости. Автомобиль BWM X4, полученный за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, выставили на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте auto.ru.

Скриншот объявления о продаже "олимпийского" BMW X4 Скриншот объявления о продаже "олимпийского" BMW X4

"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года", — отмечается в объявлении.

Номера на BMW, который находится на закрытой парковке, не получались, уточнил продавец, добавив, что "комплектация близка к максимальной".

На автомобиле, как говорится в объявлении, размещена олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах стоят олимпийские кольца с подсветкой, кроме того, из двери на асфальт проецируется олимпийская символика.

Продавец хочет получить за автомобиль четыре миллиона рублей. В качестве контактного лица указан Александр Петров. Российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских Играх в Корее не выступал.

Победители Олимпиады в Пхенчхане получили по BMW X5, а серебряные и бронзовые призёры стали владельцами BMW X4. Всего такие подарки получили 46 российских спортсменов.

Ранее компания "BMW Group Россия" опровергла информацию, что российские золотые медалисты Игр должны были получить по автомобилю BMW модели X6.