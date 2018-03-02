Продажи Ford в России выросли в полтора раза

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Продажи автомобилей Ford в России в феврале выросли в 1,5 раза в годовом выражении, до 4,434 тысячи единиц, говорится в сообщении Ford Sollers.

"В феврале продажи автомобилей Ford выросли на 50% по отношению к февралю прошлого года и достигли 4434 автомобилей. Положительную динамику продаж продемонстрировали почти все модели Ford, предлагающиеся на российском рынке, причем продажи двух моделей выросли более чем на 100% в сравнении с февралем прошлого года. Основными факторами, повлиявшими на значительный рост спроса, стали сбалансированная ценовая политика, обеспечившая конкурентоспособные цены, реализация стратегии по продвижению моделей в ключевых для Ford на российском рынке сегментах SUV и LCV, а также регулярные спецпредложения, позволяющие приобрести автомобили на особо выгодных условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место по продажам в феврале поделили Ford Kuga (1277 автомобилей, рост в 1,68 раза) и Ford Focus (1270 автомобилей, рост в 2,1 раза). В общей сложности на долю Ford Focus и Ford Kuga в феврале пришлось 57% от общего объема продаж марки в России.

При этом лидером по динамике роста продаж в феврале стал внедорожник Ford Explorer — в 2,4 раза, до 317 автомобилей. Кроме того, в феврале было продано 729 автомобилей Ford Transit, что в 1,5 раза больше в годовом выражении.