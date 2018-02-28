МОСКВА, 28 фев — РИА Новости Правительство РФ 27 февраля на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева утвердило стратегию развития автопрома спустя два года обсуждений, документ готовится к подписанию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
С утвержденным сейчас документом газете ознакомиться не удалось, последняя известная версия — от 22 декабря 2017 года. По словам собеседника издания, с тех пор она обновлялась, но "не принципиально". Так, в декабрьской версии в цели стратегии входит покрытие 80-85% внутреннего спроса производителями РФ и поставка 12-14% машин на экспорт. Объем экспорта в денежном выражении должен вырасти в 3,6 раза, до 272 миллиардов рублей в 2025 году.
Кроме того, в стратегии планировалось углублять локализацию производства, заняться развитием национальных производителей комплектующих, обозначена необходимость разработки критических технологий и новых продуктов мирового уровня, пишет газета.