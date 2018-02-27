В России остановили спад продаж автомобилей

ГОРКИ, 27 фев — РИА Новости. Порядка 86% купленных в РФ автомобилей были собраны в стране, удалось остановить спад продаж — и граждане, и бизнес перестают воздерживаться от крупных покупок, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер отметил, что в прошлом году удалось остановить спад продаж новых автомобилей. "То есть и граждане нашей страны, и бизнес перестают воздерживаться от достаточно крупных покупок", — сказал Медведев.
"Рынок начал восстанавливаться: по итогам года на российских предприятиях было произведено почти на 20% больше машин, чем годом раньше, причем, рост наблюдается по всем сегментам — от легковых автомобилей до автобусов", — сказал российский премьер.
По его словам, постепенно расширяется и экспорт, причем не только готовых автомобилей, но и компонентов.
Он отметил, что для развития России нужен доступный и качественный транспорт — это возможно только при расширении внутреннего производства и повышении локализации. "Очевидно, что вырастет добавленная стоимость, если все это сделать на единицу продукции, увеличатся доходы предпринимателей, ну, и компетенция в сфере инженерных решений", — сказал премьер.