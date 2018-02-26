Автоэксперт рассказал, как выбрать лучший аккумулятор для машины

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Автоэксперт и блогер Джейсон Фенске сравнил два типа аккумуляторов и рассказал, какой из них лучше.

В видео на своем YouTube-канале Engineering Explained Фенске рассказал о разнице между аккумулятором с жидким электролитом и AGM (аккумулятор с не жидким, а абсорбированным электролитом).

По словам эксперта, аккумуляторы первого типа представляют собой коробку с электролитом в виде 35-процентного раствора серной кислоты и с разделенными парами положительных и отрицательных электродов — пластин из свинцового сплава. Каждая пара пластин вырабатывает напряжение чуть более двух вольт, все шесть пар дают около 13,2 вольт.

Из-за особенностей устройства такого аккумулятора пластины могут отделиться от корпуса под воздействием вибрации. При очень сильной тряске может оторваться и разделитель, который не дает противоположным электродам соприкасаться.

Также, как отмечает Фенске, аккумуляторы с жидким электролитом негерметичны, поэтому их приходится дозаправлять водой, а также по этой же причине нужно не допускать их крена.

Аккумуляторы AGM работают примерно так же, как и с жидким электролитом, с точки зрения химии, но отличаются конструкцией и материалами. AGM состоит из двух цельных, но сетчатых свинцовых пластин, плотно скрученных вместе со стеклопластиком в толстый рулон. В одной коробке аккумулятора помещается шесть таких рулонов.

В таком аккумуляторе используется свинец с чистотой 99,99%, который повышает пусковой ток, понижает внутреннее сопротивление и улучшает поток электронов. Стеклопластик работает в аккумуляторе как губка, впитывающая электролит, и исключает протекание жидкости или утечку газов в атмосферу.

Также у AGM есть специальный клапан для выпуска воздуха, на тот случай, если автовладелец передержит аккумулятор на подзарядке или если в коробке увеличится давление от температуры. Кроме того, несмотря на специальное отверстие, AGM можно ставить и на бок, поскольку электролит все равно не разольется.