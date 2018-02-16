Страховщики опасаются затягивания либерализации ОСАГО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Затягивание либерализации тарифов ОСАГО в РФ может привести к тому, что страховщики, работающие на этом рынке, повторят судьбу "Росгосстраха", который из-за высокой убыточности этого сегмента ушел в огромный минус и подвергся санации, заявили РИА Новости представители ряда страховых компаний.

Российский союз страховщиков (РСА), выступающий за поэтапную либерализацию тарифов ОСАГО, еще осенью заявлял, что первый этап этого процесса, которой должен составлять 1,5 года, может начаться к июлю 2018 года, если соответствующие поправки будут приняты в весеннюю сессию Госдумы. По мнению некоторых участников рынка, в целом на переход к свободным тарифам может уйти три-четыре года.

"Подобная технология необходима для того, чтобы в условиях как системного кризиса в ОСАГО, так и социальной напряженности по данному виду страхования – максимально мягко для потребителей и без рисков для окончательного разрушения системы ОСАГО – перейти к свободным тарифам", — отметил директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников.

По его словам, либерализация сразу без этапов – плохой вариант, так как будет социальный шок. "Справедливая цена на ОСАГО сегодня в разы выше, чем существующая. Если произойдет мгновенное высвобождение тарифа, то рынок разделится на добросовестных страховщиков, продающих по справедливым ценам, и тех, кто будет демпинговать с целью собрать премию и покинуть рынок", — пояснил Печников.

По следам "Росгосстраха"

Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что предложения Минфина по либерализации ОСАГО вызвали замечания ЦБ и министерств. Дискуссии вокруг поправок Минфина могут сдвинуть их внесение в Госдуму на осень.

"Промедление в решении ситуации с тарифами на ОСАГО уже привело к необходимости санировать крупнейшего участника рынка не только ОСАГО, но и всего страхования в стране ("Росгосстрах" – ред.)", — прокомментировали в "АльфаСтраховании".

В компании считают, что если не уложиться в установленные сроки, то на рынке ОСАГО останутся либо "отсанированные" компании, либо компании с "бездонными капиталами", которых, к сожалению, не существует.

"Страховому сообществу необходимо увидеть реализацию первого этапа к 1 июня 2018 года, без этого ситуация будет просто катастрофической… Достаточно взглянуть на крупнейшего в прошлом страховщика ОСАГО, который был подвергнут санации из-за проблем ОСАГО. Если не будет повышения тарифов ОСАГО с последующей либерализацией, то так будет со всем рынком", — считает Печников.

Лебедь, рак и щука

Проект Минфина по либерализации ОСАГО предполагает введение трех видов полисов со страховыми суммами от 400 тысяч до 2 миллионов рублей и отказ от существующих коэффициентов, влияющих на цену полиса (мощности и территории), в пользу новых по усмотрению страховщика, например, коэффициента нарушений водителем ПДД.

Как пишет "Коммерсант", ЦБ не согласен с тремя видами полисов. По мнению представителей регулятора, такой ассортимент приведет к дискриминации потерпевших на дорогах и ухудшит положение страховщиков из-за "высокой вероятности использования данной нормы в неправомерных целях".

Кроме того, выбор категории полиса является подменой добровольного страхования ответственности, развитие которого заложено в стратегию развития страхования в РФ до 2020 года, пишет газета. Также ЦБ обращает внимание, что отказ от коэффициентов мощности и территорий и санкции за недостоверно предоставленные страхователем сведения при заключении договора в несколько раз увеличат базовую ставку тарифа. Регулятор опасается "негативных социальных последствий".

Минэкономразвития, в свою очередь, предлагает не требовать от страхователя наличия водительских прав. Кроме того, министерство предлагает ввести отдельный коэффициент к тарифу для юрлиц, поскольку страховщикам будет сложно оценивать навыки конкретного водителя при их высокой сменяемости. Вызывает вопрос у министерства и размер санкций к страховщику в поправках — 10 тысяч рублей за срыв сроков предоставления клиенту мотивированного отказа в выплате.

По мнению МВД, введение коэффициента нарушений ПДД конкретным водителем не соответствует предмету закона об ОСАГО — защите прав потерпевших. Кроме того, нарушитель уже получает двойное наказание — штраф за нарушение ПДД и последующий рост стоимости полиса.

В МВД выступают и против сообщения страховщикам дополнительных сведений о привлечении водителей к ответственности: для ведомства это дополнительная нагрузка, которая приведет к новым расходам из бюджета, допуск же страховщиков к базам данных полиции противоречит закону о полиции. Также в МВД отмечают, что в проект не включены положения о скидках за безаварийную езду.

Предложения страховщиков

По словам Печникова, страховщики изначально высказались категорически против введения возможности различных лимитов по ОСАГО, а также против одномоментной отмены одних коэффициентов и введения других.

РСА в прошлом году подготовил "дорожную карту" по либерализации тарифов ОСАГО, в которой на первом этапе предлагается отмена фиксированных значений ряда коэффициентов, которые сейчас устанавливаются Банком России (территориальный коэффициент, коэффициент мощности автомобиля, коэффициент возраст-стаж и т.д.) Предполагается, что эти коэффициенты страховщики будут применять индивидуально к автовладельцам.

При этом предполагается, что сохранятся фиксированные значения коэффициента "бонус-малус" (КБМ, коэффициент безаварийности), который влияет на стоимость полиса, а также будет введен коэффициент нарушений ПДД, значения которого тоже установит ЦБ.

На этом же этапе, как предлагает РСА, Банк России устанавливает максимальное значение базовой ставки, например, 30 тысяч рублей. Порядок определения максимального размера страховой премии устанавливается в законе, а ЦБ вправе устанавливать минимальный размер страховой премии по договору ОСАГО для страховых организаций, ранее не осуществлявших ОСАГО, и по результатам мониторинга финансовой устойчивости страховщиков.

На следующем этапе, согласно "дорожной карте", должна произойти полная либерализация страховых тарифов по ОСАГО с установлением на периодической основе нижней границы тарифного коридора на основании данных АИС ОСАГО, отменой верхней границы тарифного коридора и отменой максимального размера страховой премии.

Банком России устанавливается минимальный перечень обязательных факторов риска, которые страховщики обязаны учитывать при тарификации (в том числе история страхования).

"РСА еще осенью направил свои предложения по либерализации ОСАГО. Надеемся, что все они будут учтены", — сказали агентству в союзе.