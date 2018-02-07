В России импорт легковых автомобилей в прошлом году вырос на 0,3%

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Импорт легковых автомобилей в Россию в 2017 году незначительно вырос — на 0,26% (700 машин) по сравнению с 2016 годом, до 267,7 тысячи машин, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в денежном выражении импорт вырос на 11,1%, до 6,698 миллиарда долларов. Импорт грузовых машин за отчетный период вырос на 56,7%, до 31,8 тысячи единиц, в денежном измерении — в 1,9 раза, до 1,999 миллиарда долларов.

Импорт легковых машин из стран дальнего зарубежья в 2017 году снизился на 1,1% — до 250,2 тысячи штук, а в денежном выражении вырос на 13,1%, до 6,58 миллиарда долларов. Импорт грузовых машин из дальнего зарубежья вырос на 63,9%, до 27,2 тысячи единиц, а в денежном выражении — в 2,05 раза, до 1,141 миллиарда долларов.

Импорт легковых машин из стран СНГ вырос в количественном выражении на 24,1%, до 17,5 тысячи штук, но снизился в денежном выражении — на 43,2% до 118 миллионов долларов. Импорт грузовых автомобилей из стран СНГ за отчетный период вырос на 24,3%, до 4,6 тысячи единиц, в денежном выражении — в 1,8 раза, до 858,2 миллиона долларов.