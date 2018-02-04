Toyota в Китае отзовет более 180 тысяч машин из-за дефекта

ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Два китайских производителя автомобилей Toyota — GAC Toyota Motor (совместное предприятия японской Toyota Motor Corporation и китайской Guangzhou Automobile Group Co) и Tianjin FAW Toyota Motor (совместное предприятия японской Toyota Motor Corporation и китайской First Automobile Works (FAW)) отзовут на территории КНР более 181,7 тысячи автомобилей, сообщается на сайте Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая (AQSIQ).

Отзыв автомобилей начнется 10 февраля 2018 года из-за дефекта в подушках безопасности.

"Отозваны будут 73 084 автомобиля модели New Highlander, произведенных в период с 5 мая 2014 года по 4 февраля 2016 года, 98 218 автомобилей модели Levin, произведенных в период с 5 мая 2014 года по 4 февраля 2016 года и 5 804 машины модели Levin hybrid, выпущенные в период с 11 октября 2015 года по 4 февраля 2016 года", — сообщило ведомство.

Помимо этого, отозваны также будут 4 691 автомобиль модели Corolla hybrid, произведенных в период с 21 ноября 2015 года по 2 февраля 2016 года.

Причиной отзыва автомобилей стал выявленный брак в микрочипах датчиков ускорения подушек безопасности, который может привести к тому, что во время ДТП подушка безопасности может не раскрыться. Отмечается, что автопроизводитель заменит бракованные детали бесплатно.

Автопроизводитель также обязан письменно оповестить владельцев соответствующих автомобилей о необходимости ремонта. Каждая из машин пройдет диагностику, если в ходе нее никаких дефектов и угрозы для водителей не выявят, то замена соответствующих элементов произведена не будет.