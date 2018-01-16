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Детройт на колесах: автосалон вновь вдохнул жизнь в "мертвый" город США

08:0016.01.2018
(обновлено: 08:10 16.01.2018)
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© Фото : Mercedes-BenzСкульптура Mercedes-Benz G-Class на автосалоне в ДетройтеСкульптура Mercedes-Benz G-Class на автосалоне в Детройте
© Фото : Mercedes-Benz

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Некогда один из крупнейших промышленных центров Соединенных Штатов, Детройт теперь называют городом-призраком. Большая его часть сейчас необитаема, там царят разруха и криминал. Раз в год бывшая столица автопрома снова оживает: в середине января здесь открывается Североамериканский международный автосалон. В 2018-м выставка особенно богата на премьеры, многие из которых скоро появятся у российских автодилеров. РИА Новости выяснило подробности о главных новинках мирового автопрома.

Скоро понаедут

В списке автосалонов международного уровня Детройт значится первым, и многие из мировых премьер поступят в продажу уже в ближайшие месяцы. Некоторые предложат российским клиентам.

© Фото : Mercedes-BenzMercedes-Benz G-Class на автосалоне в Детройте
© Фото : Mercedes-Benz
Mercedes-Benz G-Class на автосалоне в Детройте

В июне в России стартуют продажи нового Mercedes-Benz G-Class. Эта модель долгие годы не знала каких-либо существенных технических корректировок: обновлялись моторы, трансмиссии и оснащение, но общая конструкция не менялась десятилетиями.

© Фото : Mercedes-BenzMercedes-Benz G-Class на автосалоне в Детройте
© Фото : Mercedes-Benz
Mercedes-Benz G-Class на автосалоне в Детройте

Представленный в Детройте "Гелик" — новый во всем, вплоть до каждого винтика и сварного шва, хотя внешне отличается от предшественника лишь причудливыми светодиодными фарами да более вытянутым капотом. В основе G-Class — рама измененной конструкции, передний мост впервые заменен на независимую подвеску на двойных поперечных рычагах. Задний мост сохранился, но полностью модернизирован. Остались и блокировки всех трех дифференциалов, однако межосевой теперь отдает предпочтение задней оси (соотношение — 40/60). Увеличились дорожный просвет, внешние габариты, внутри внедорожник стал гораздо просторнее и, что более важно, удобнее для водителя и пассажиров.

© Фото : Mercedes-BenzMercedes-Benz G-Class на автосалоне в Детройте
© Фото : Mercedes-Benz
Mercedes-Benz G-Class на автосалоне в Детройте

В Россию поставят автомобили в версиях G 500 с турбированным бензиновым V8 мощностью 422 л.с. и "заряженный" Mercedes-AMG G 63 c 4,0-литровым V8 с отдачей 612 л.с. В следующем году к ним присоединится дизельная модификация.

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Jetta
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Jetta

Немецкая марка Volkswagen показала в США новый седан Jetta, однако пока этот автомобиль порадует исключительно американскую публику (позже с ним познакомятся в Китае под именем Sagitar). В Европе Jetta больше продаваться не будет — об этом официально заявили в VW. Вопрос о поставках в Россию пока открыт: по данным издания "Авторевю", продажи седьмого поколения модели должны начаться в 2019 году.

© Фото : VolkswagenСалон автомобиля Volkswagen Jetta
© Фото : Volkswagen
Салон автомобиля Volkswagen Jetta

Производить "Джетту" для США будут на мексиканском заводе Volkswagen. Из всего многообразия немецких моторов седану достался лишь один — 1.4 TSI мощностью 150 л.с., сопряженный с 8-ступенчатым "автоматом". Дизелей после скандала с нарушением норм выбросов американцам не предложат. В оснащение VW Jetta вошли полностью светодиодные фары (в базовом исполнении), атмосферная подсветка с десятью цветами, мультимедийная система, акустика Beats и новые системы активной безопасности.

© Фото : MINIХетчбэк и кабриолет MINI
© Фото : MINI
Хетчбэк и кабриолет MINI

В Детройте дебютировали сразу три обновленных MINI — трех- и пятидверный хетчбэки, а также версия с кузовом кабриолет со складной крышей. Главная особенность британских моделей — задние фонари, в которые интегрирован британский Union Jack: полосы на импровизированном флаге представляют собой светодиоды, которые загораются в зависимости от дорожной ситуации (стоп-сигналы, указатели поворота и так далее).

© Фото : MINIХетчбэк MINI
© Фото : MINI
Хетчбэк MINI

В списке опций — проекция нового логотипа марки на дорогу при отпирании машины и матричные светодиодные фары. В техническом оснащении новинка только одна — 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, сменивший автоматические трансмиссии почти на всех модификациях MINI. "Автомат" остался только у дизельной версии Cooper SD, но теперь у него восемь передач вместо шести.

© Фото : MINIАвтомобиль Хетчбэк MINI
© Фото : MINI
Автомобиль Хетчбэк MINI

Из моторной гаммы исчез самый младший 1,2-литровый агрегат, вместо него предлагается дефорсированный двигатель объемом 1,5 литра: он оснащен турбиной и выдает всего 75 л.с. (привет, 1980-е!). Остальные моторы практически не изменились. В Россию модель поступит в ближайшие месяцы.

Полтора года назад компания Hyundai приняла решение прекратить продажи асимметричного (две двери справа, одна слева) хетчбэка Veloster. Однако никто не мешает вернуть его обратно, и причин тому несколько: стабилизация экономики России, уравновешенный курс доллара, а также премьера второго поколения модели в Детройте. Вместе с обычной версией показали и "заряженную" модификацию Veloster N. Еще одна премьера от корейцев — седан Kia Forte нового поколения, знакомый россиянам под названием Cerato.

© Фото : JeepАвтомобиль Jeep Cherokee
© Фото : Jeep
Автомобиль Jeep Cherokee

Концерн Fiat-Chrysler привез на автосалон обновленный внедорожник Jeep Cherokee, чья внешность отныне перестанет раздражать владельцев и поклонников этого автомобиля. Дело в том, что на представленной в 2013 году машине секции фар и передних габаритных огней были визуально разделены на две обособленные части (точно так же, например, поступили создатели Citroen C4 Picasso и Nissan Juke). Однако эта дизайнерская идея была воспринята в штыки поклонниками марки, и теперь ситуацию исправили. Заодно добавили новый 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который ранее дебютировал под капотом Jeep Wrangler.

© Фото : BMWАвтомобиль BMW X2
© Фото : BMW
Автомобиль BMW X2

Это покажется странным, но компания BMW официально причисляет новый кроссовер X2 к мировым премьерам автосалона в Детройте. Странно, потому что все секреты об этой модели были раскрыты в октябре прошлого года, в ноябре она пошла в серию для рынков Европы, российские клиенты уже получили возможность вносить предоплату.

© Фото : BMWАвтомобили BMW i8
© Фото : BMW
Автомобили BMW i8

Также баварцы поступили и с обновленным купе BMW i8. О более емких аккумуляторах, слегка модернизированных моторах и внешности немецкий концерн уже все поведал, но впервые клиенты смогут пощупать машины только в Детройте.

Сделано для Америки

Что нас не убивает, делает нас сильнее. В 1970-е нефтяной кризис лишил Детройт былого величия и превратил в город-призрак: продукция американской тройки (General Motors, Ford и Chrysler) вчистую проиграла европейским и японским экономичным машинам. Сейчас цены на бензин в США рекордно низкие, продажи вот уже третий год подряд превышают 17 миллионов автомобилей, и американские компании предлагают новые прожорливые модели.

© Фото : ChevroletАвтомобиль Chevrolet-Silverado-1500
© Фото : Chevrolet
Автомобиль Chevrolet-Silverado-1500

Так, большой пикап Chevrolet Silverado 1500 стал еще на четыре сантиметра длиннее, колесная база растянулась на десять сантиметров, но главное — модель по-прежнему оснащается исполинскими 5,3-литровым и 6,2-литровым бензиновыми V8. Правда, теперь они могут отключать часть цилиндров для экономии топлива. Впрочем, об экономии топлива разработчики все-таки подумали, предложив новую модификацию с 3,0-литровым турбодизелем, сопряженным с 10-ступенчатым "автоматом".

© Фото : RamАвтомобиль Ram 1500
© Фото : Ram
Автомобиль Ram 1500

Конкурент Chevrolet Silverado 1500 от концерна Fiat-Chrysler также отметил свою премьеру в Детройте. Пикап Ram 1500 сменил поколение, стал легче на 102 килограмма, обзавелся активными створками фальшрадиаторной решетки и снизил коэффициент аэродинамического сопротивления. Все для экономии топлива, хотя о какой экономии может идти речь с 5,7-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 395 л.с.? Но и здесь компания не отстает от трендов, пытаясь сократить расходы своих владельцев и хоть немного позаботиться об экологии: 3,0-литровый турбодизель появится у Ram чуть позже.

© Фото : FordАвтомобиль Ford Ranger
© Фото : Ford
Автомобиль Ford Ranger

Попытались сэкономить топливо и в компании Ford, вернув на родину среднеразмерный пикап Ranger. Он продавался в США вплоть до 2000-х годов, но из-за низкого спроса исчез из автосалонов местных дилеров. Сейчас "Рейнджер" модернизировали, изменили внешность и снова предложили американским покупателям. Пока у пикапа будет только один 2,3-литровый турбированный мотор EcoBoost, соединенный с 10-ступенчатым "автоматом".

© Фото : FordАвтомобиль Ford Edge ST
© Фото : Ford
Автомобиль Ford Edge ST

Еще одна новинка от Ford — обновленный кроссовер Edge. Эту модель продают не только в США, но и в Европе, однако в России ее, увы, пока не будет. Основные изменения коснулись внешности, отделки и опций кроссовера: добавились новая мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфонов, а также функции систем активной безопасности.

© Фото : FordСалон автомобиля Ford Edge ST
© Фото : Ford
Салон автомобиля Ford Edge ST

Двигатели практически те же, зато все они теперь агрегируются с 8-ступечнатой автоматической трансмиссией, вместо прежней 6-диапазонной. Кроме того, впервые для модели предусмотрена "заряженная" модификация Ford Edge ST, оснащенная 340-сильным турбированным мотором EcoBoost объемом 2,7 литра. Отличается такой кроссовер не только спортивной внешностью и салоном, но и спортивными настройками шасси.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Donkey Iaiaia
Скукотища. Где электромобили, автопилоты, пилотируемые квадрокоптеры и летающие автомобили ?
10:24
16.01.2018
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