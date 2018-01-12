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Корея против России: какие автомобили покупали россияне в 2017 году

16:0612.01.2018
(обновлено: 18:10 12.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетители в автосалонеПосетители в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Прошлый год для российского автопрома стал переломным во всех отношениях: продажи новых автомобилей выросли, главный отечественный бренд Lada вернулся к прибыльности, а в тройке бестселлеров — два российских автомобиля. Такого расклада не было уже давно. На какие машины пересаживались россияне в 2017 году — в материале РИА Новости.

Корея — Россия: 3:2

Соперничеству России и Южной Кореи много лет, и не только в футболе. Два автомобильных гиганта — АвтоВАЗ и Hyundai-Kia — давно соревнуются в российском бюджетном сегменте, и фавориты меняются чуть не каждый месяц.

Автомобиль KIA Rio. Архивное фото.
© Фото : KIA
Названы самые продаваемые автомобили 2017 года в России
По итогам 2017-го победу одержал Kia Rio: с питерского завода выкатилось почти 97 тысяч новеньких седанов, к которым ближе к концу года присоединился еще и хэтчбек повышенной проходимости Rio X-Line. На него в декабре пришлось 20 процентов общего объема продаж "Рио", сообщили в российском представительстве марки. Но можно ли назвать эту модель самой любимой у наших соотечественников?

Дело в том, что в 2017 году 11,2 процента продаж корейской марки (20 403 автомобиля) обеспечил корпоративный сегмент. Эти машины пользуются большой популярностью у таксопарков и каршеринговых компаний, число которых резко возросло. Этот результат, опять же, не учитывает долю машин, купленных физическими лицами, а затем использовавшихся в качестве такси индивидуальными предпринимателями.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк"Лада Гранта" в автосалоне
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Лада Гранта" в автосалоне

Вот Lada Granta в такси не жалуют — первый каршеринговый проект с участием этих автомобилей был запущен в Москве лишь в середине декабря. Поэтому второе место среди бестселлеров с почти 94 тысячами проданных машин можно назвать поистине народным. И помощь Renault-Nissan (фактически владеет Волжским автозаводом) тут лишь номинальная. "Гранта" — полностью российская разработка, на базе которой японцы, к примеру, смогли возродить собственный бренд Datsun. Причем сам "Датсан" засветился лишь на 24-й строчке рейтинга продаж.

На третьем месте снова российская модель — Lada Vesta. Осенью к седану добавились две модификации: универсал Vesta SW и почти кроссовер — Vesta SW Cross, что позволило улучшить результат. Всего в 2017 году было продано 77,2 тысячи "Вест".

Покупка машины
© Fotolia / Zinkevych
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Четвертую и пятую позиции заняли седан Hyundai Solaris (продано 68,6 тысячи машин) и кроссовер Hyundai Creta (55,3 тысячи). Оба "корейца" выпускаются на питерском предприятии концерна, и если "Солярису" также помогли корпоративные продажи, то "Крету" действительно можно признать народным избранником (пока она не частый гость каршеринговых компаний, а в такси модель и вовсе не встретить). Кстати, к Hyundai Solaris российский рынок охладевает: продажи этой модели в 2017-м сократились почти на 22 тысячи.

Остальные

В минувшем году в России было продано 1 595 737 новых автомобилей. Это на 11,9 процента больше, чем в 2016-м, и у автобизнеса есть серьезные основания полагать, что начало восстановлению экономики уже положено.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетитель в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Посетитель в автосалоне

Водители на месте ДТП
© Depositphotos / kalinovsky
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"Динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с предыдущими месяцами: продажи улучшились в процентах на двузначную величину по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, несмотря на слабый старт в январе и феврале, за весь год продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 11,9 процента год к году до уровня 1 596 миллионов штук. Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан", — отметил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер.

Volkswagen Polo и Renault Duster топчутся на месте: продажи практически такие же, как и в 2016-м. Немецкий седан ждет скорое обновление, а "Дастер" обновился осенью, но до сих пор новая модель не начала продаваться в России.

Растет интерес покупателей к двум отечественным моделям Lada Largus и Lada Xray. Продажи Renault Kaptur и Volkswagen Tiguan увеличились на 17 тысяч автомобилей. Снижение в топ-25 отмечено только у Lada Kalina, остальные участники рейтинга показали положительную динамику.

© Комитет автопроизводителей АЕБ25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь-декабрь 2017/2016
© Комитет автопроизводителей АЕБ
25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь-декабрь 2017/2016
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Авто
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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s.hichnik
И обрадованные таким прогнозом дилеры тут же побежали переписывать ценники вверх. Первыми - на ВАЗе и БМВ. А за ними и прочие корейцы потянулись...
16:45
12.01.2018
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