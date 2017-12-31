Названы чаще всех выставляемые на продажу в России подержанные машины

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты из аналитического агентства "Автостат" провели исследование и выявили автомобили, которые чаще всего оказываются на вторичном рынке в России.

По результатам аналитики составили рейтинг легковых автомобилей, имеющих год выпуска с 2007-го по 2016-й.

Первое место в этом списке занял Ford Focus 2012 года выпуска. При этом цена на модель составила более 510 тысяч рублей.

На второй строчке расположился Toyota Corolla 2008 года. Стоимость автомобиля данного года выпуска в среднем варьировалась в районе почти 469 тысяч рублей.

В тройке самых выставляемых на продажу автомобилей оказался Hyundai Solaris 2011 года выпуска средней стоимостью почти 440 тысяч рублей.

Рейтинг был составлен после анализа объявлений о продаже машин на сайте DROM.ru, опубликованных в ноябре 2017 года.

Ранее эксперты составили список самых плохо перепродаваемых в России автомобилей.