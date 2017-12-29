Дед Автомороз: семь неожиданных идей для новогоднего подарка автомобилисту

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Выбирать подарок автовладельцу легко и сложно одновременно. Полки интернет-магазинов ломятся от количества разнообразных гаджетов, наклеек и прочих средств для ухода за машиной. Но что из этого многообразия придется по вкусу и окажется полезным? РИА Новости публикует подборку оригинальных новогодних презентов для тех, кто любит проводить время за рулем.

В машине как дома

Почувствовать себя на собственной кухне позволит компактный прибор для приготовления кофе в полевых условиях. Ручные кофеварки способны приготовить эспрессо, латте, капучино и многие другие виды бодрящего напитка. Все, что понадобится для работы устройства, — прикуриватель и молотый кофе (для некоторых моделей есть возможность использовать капсулы).

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Алкотестер — плохой подарок: если кто-то сомневается в своей трезвости, то лучше вовсе отказаться от поездки и не испытывать судьбу. А вот автомобильный охладитель напитков, работающий от прикуривателя, будет очень кстати, особенно для тех, у кого в машине нет перчаточного ящика или бокса с функцией подачи холодного воздуха. Есть и более продвинутые устройства, дополненные возможностью обогрева. Незаменимая вещь летом и зимой.

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Для дела со вкусом

В машине существует много мест, куда водители пытаются пристроить свои смартфоны и планшеты так, чтобы с них было удобно считывать данные навигационных программ. Но самое необычное из них — рулевое колесо. В зависимости от модели удерживающее устройство способно либо полностью перекрыть приборную панель, либо разместиться над рулем, слегка заслонив лобовое стекло. Однако более удобного и безопасного места для навигатора не найти — отвлекаться от дороги водитель будет минимально.

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© Depositphotos / encrier Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля © Depositphotos / encrier Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля

С середины марта будущего года каждый водитель должен будет носить светоотражающий жилет: очень нужный вариант подарка для забывчивых автолюбителей. Стоимость этого презента позволит обеспечить жилетами не только всех знакомых автовладельцев, но и целые коллективы транспортных предприятий.

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Простой домашний фен для волос в руках автомеханика может творить чудеса: с его помощью можно не только быстро сушить и отогревать, но даже устранять небольшие вмятины на кузове автомобиля. Само собой, производители аксессуаров уже давно придумали подобное устройство, работающее от бортовой сети машины. Продавцы интернет-магазинов предлагают их в качестве быстрого способа прогреть салон автомобиля в холодную погоду, а также избавиться от наледи на стеклах. Это устройство нагревается практически сразу, в отличие от штатной системы отопления. Главное — соблюдать все меры предосторожности.

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Во время поездок за рулем правая нога водителя постоянно взаимодействует с педалью газа. Из-за постоянного трения о пол автомобиля задники ботинка со временем начинают терять свой товарный вид, каблуки на женских туфлях деформируются, а мягкие ворсистые напольные коврики протираются до дыр. Если подарок предназначен владельцу машины с механической коробкой передач, то купить лучше сразу две "автопятки".

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Соскребать лед со стекол машины в сильный мороз мало кому доставляет удовольствие. А если еще и перчатки дома забыл? В этом случае поможет особый скребок, скрещенный с теплой и уютной варежкой. Вариантов исполнения — масса, а количество надписей на рукавице даст фору шапкам для бани.

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