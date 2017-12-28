Mazda организует сборку кроссовера CX-9 во Владивостоке

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В базе данных Росстандарта опубликовано еще одно одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Mazda CX-9. Согласно документу, сборка модели будет налажена во Владивостоке на совместном российско-японском предприятии Mazda-Sollers.

Продажи Mazda CX-9 стартовали в России в октябре 2017 года. Покупателям предложили автомобиль с 2,5-литровым двигателем мощностью 231 л. с. (420 Нм), шестиступенчатым "автоматом" и полным приводом. В настоящее время эти машины поставляются в Россию из Японии.

Новый ОТТС начнет действовать с 19 февраля 2018 года. В графе "Сборочные заводы и их адреса" указана площадка, расположенная в Приморском крае. Таким образом, CX-9 станет третьей моделью Mazda, крупноузловая сборка которой организована в России. Во Владивостоке также выпускаются кроссовер CX-5 и седан Mazda6.