Дефектные подушки безопасности обнаружены еще в 106 тысячах Nissan в России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Nissan отзывает в России 106 340 автомобилей Nissan из-за дефекта подушек безопасности. Сервисная акция затронет владельцев моделей Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II и X-Trail, произведенных с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012-го. В понедельник, 25 декабря, Росстандарт сообщал об отзыве еще 127 738 машин марки "Ниссан" по причине бракованных "эйрбэгов".

Причиной для новой отзывной кампании стал нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира. Данное вещество портится при длительном воздействии влаги и от температурных колебаний. В худшем случае это может привести к разрушению корпуса газогенератора и выбросу металлических фрагментов в салон.

ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" приглашает владельцев указанных моделей посетить официальную станцию дилера, где "эйрбэги" проверят, а в случае необходимости заменят газогенератор подушки безопасности пассажира. Все работы будут выполняться бесплатно.