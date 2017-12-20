МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Массовый сбой контрольно-кассового оборудования на АЗС не окажет влияния на доступность топлива для населения. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Российского топливного союза Евгений Аркуша (РТС).

"Кассы до сих пор не работают на многих АЗС страны. Чтобы это закончилось, нужно "перепрошить" все контрольно-кассовое оборудование на каждой заправке, — рассказал глава РТС. — На каждую АЗС должен приехать сотрудник, который поставит "заплатку", правда, потом она может опять выйти из строя. Это очень долгий процесс, и есть опасения, что это все продлится достаточно долго — даже после полуночи, когда будут формироваться сменные отчеты".

По словам Евгения Аркуши, есть заправки которые не работают полностью, но есть и такие, которые не работают частично: на каждой АЗС, как правило, оборудовано несколько касс. "На всех АЗС контрольно-кассовые аппараты сопряжены с системой управления. У нас в принципе невозможно отпускать топливо без пробития чека. Если чек пробить нельзя, то и топливо не отпускается, — добавил глава РТС. — Для населения эта ситуация не опасна, и к общероссийскому дефициту топлива она вряд ли приведет. Возможно, какие-то АЗС получат сверхприбыль, но для многих владельцев заправок этот сбой повлечет большие финансовые потери".

"В ночь на 20 декабря на ряде АЗС произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов при полностью исправном оборудовании. Фискальные регистраторы — это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены. Причины произошедшего выясняются. В настоящий момент работоспособность системы на АЗС восстанавливается. Полное восстановление прогнозируется в течение нескольких часов", — гласит сообщение, размещенное на сайте сети АЗС "Газпромнефть".

Информация о сбое в работе онлайн-касс производителей "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель" появилась ночью 20 декабря. Сбой контрольно-кассового оборудования парализовал работу многих АЗС по всей стране, а также магазинов сети "Магнит". По сообщению производителя "Штрих-М", на устранение неполадок направлены силы 20 тысяч сервисных инженеров.