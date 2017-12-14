В Москве составят список автобусов, которым разрешат ездить по "выделенкам"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перечень автобусов, которым разрешат ездить по выделенным полосам, сформируют в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта в четверг.
"В Москве будет сформирован перечень автобусов, которые допустят на выделенные полосы, помимо регулярного транспорта и такси. Все процедуры будут прописаны после принятия соответствующего нормативно-правового акта", — рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что мэр города Сергей Собянин дал поручение сразу публиковать список транспортных средств, которые получили допуск к пользованию "выделенками".