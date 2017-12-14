В Москве составят список автобусов, которым разрешат ездить по "выделенкам"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перечень автобусов, которым разрешат ездить по выделенным полосам, сформируют в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта в четверг.

В среду Госдума приняла в окончательном чтении правительственный закон, который, в частности, наделяет органы исполнительной власти Москвы полномочиями по утверждению перечня транспортных средств, которым разрешено движение по выделенной полосе для маршрутного транспорта. Это касается автомобилей, которые имеют, за исключением места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает пять тонн, говорится в законе.

"В Москве будет сформирован перечень автобусов, которые допустят на выделенные полосы, помимо регулярного транспорта и такси. Все процедуры будут прописаны после принятия соответствующего нормативно-правового акта", — рассказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что мэр города Сергей Собянин дал поручение сразу публиковать список транспортных средств, которые получили допуск к пользованию "выделенками".