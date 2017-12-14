Мантуров рассказал о господдержке спроса на авторынке в 2018 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Господдержка спроса на авторынке РФ в 2018 году составит около 35 миллиардов рублей, 16 из которых запланировано на адресные программы, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас отфиксирована в бюджете сумма около 24 миллиардов рублей и, возможно, будет еще 9,5 из резервного фонда. Это порядка 35 миллиардов рублей в целом, в том числе деньги банкам, с которыми мы должны рассчитаться за предоставленную возможность по льготному автокредитованию предыдущих лет, включая этот год — это 9 миллиардов", — сказал министр, отвечая на вопрос об объемах господдержки продаж автомобилей в следующем году.

"Остальные распределяются таким образом: 2,5 миллиарда у нас газомоторка (поддержка приобретения машин на газомоторном топливе), 1,5 миллиарда электротранспорт (включая электробусы), и оставшиеся деньги пойдут на новые адресные программы и субсидии по инвестиционным кредитам. Еще 100 миллиардов рублей это промсубсидии (автозаводам)", – пояснил он.

По словам Мантурова, адресные программы поддержки спроса ("Первый автомобиль" и остальные) будут запущены сразу с начала года, на эти меры запланировано 16 миллиардов рублей.