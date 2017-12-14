МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Страхование автомобиля чем-то напоминает покупку товаров на продуктовом рынке: сразу соглашаться на предложенную цену необязательно, можно поторговаться и выпросить хорошую скидку. Неважно, ОСАГО это или каско — сэкономить можно на любом виде автострахования. РИА Новости выяснило, как уйти из офиса страховой компании с максимальной выгодой.
Надводные и подводные камни ОСАГО
Величина страхового взноса по ОСАГО также зависит от места жительства владельца машины. Считается, что в крупных городах аварии происходят чаще, поэтому компании устанавливают там максимальные повышающие коэффициенты. Суммы меняются даже в пределах одной области: например, житель Новосибирска может платить больше, чем резидент города Бердск в Новосибирской области. При этом бердчанин будет ездить каждый день на работу в областной центр и шансов попасть в аварию у него будет даже больше.
За каждый год безаварийной езды водитель получает по 5% скидки — так называемый коэффициент бонус-малус (КБМ). За 10 лет без ДТП скидка может достигать 50% (13-й класс). Однако сумма страховки всегда рассчитывается по самому "дорогому" водителю: если один ни разу не попадал в аварию, а другой "бился" несколько раз за год, то полис будет посчитан с максимальным повышающим коэффициентом.
Сегодня набирает популярность онлайн-покупка ОСАГО, и даже самые именитые страховые компании не прочь на этом заработать лишнюю копейку. При покупке полиса на сайте компании часто пытаются навязать дополнительные услуги: даже при выборе способа оплаты, сами того не зная, автомобилисты могут купить страховку от несчастного случая. Информация о таких бесполезных нагрузках зачастую прописана еле заметным текстом, а покупатель даже не подозревает, что галочка в "чекбоксе" уже проставлена.
Поторгуемся?
Каско для любой страховой компании — лакомый кусочек, размер премии здесь не контролируется государством, а потому скидки применяются повсеместно. Наиболее очевидные — франшиза, безаварийная езда, снижение количества рисков (только кража транспортного средства) — указаны на сайтах продавцов, и скрывать их никто не собирается. Но есть и такие, о которых страховщики распространяться не любят.
Как и в случае с ОСАГО, при оформлении страховки каско компания "по умолчанию" включит в стоимость полиса какие-то дополнительные услуги. К примеру, не всем автовладельцам нужен сервис по эвакуации машины или услуги аварийного комиссара, а также страховка от несчастного случая. При оформлении договора его нужно обязательно прочитать целиком, только так можно выявить навязанные страховщиками услуги.
При покупке автомобиля в кредит страховка каско становится обязательной, и в автосалоне как пить дать предложат включить ее в договор. Однако нужно помнить, что продавец автомобилей в этом случае выступает в роли обычного страхового агента, которому компании отчисляют до 20% от суммы премии. То есть со 100 тысяч рублей за полис каско 20 тысяч пойдет на счет автодилера. Поэтому не стоит сразу соглашаться на предложенные условия: торг здесь еще как уместен, и если снизить стоимость на все 20% вряд ли удастся, то минимум на 10% рассчитывать можно с уверенностью.