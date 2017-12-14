МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Страхование автомобиля чем-то напоминает покупку товаров на продуктовом рынке: сразу соглашаться на предложенную цену необязательно, можно поторговаться и выпросить хорошую скидку. Неважно, ОСАГО это или каско — сэкономить можно на любом виде автострахования. РИА Новости выяснило, как уйти из офиса страховой компании с максимальной выгодой.

Надводные и подводные камни ОСАГО

Стоимость ОСАГО состоит из базовой ставки и нескольких повышающих коэффициентов. Забивая одни и те же данные при расчете стоимости ОСАГО в разных страховых компаниях, пользователи получают различные суммы страховки. Спрашивается, как это может быть, если все цены регулируются госорганом? До октября 2014 года так и было, но потом Банк России разрешил страховщикам самостоятельно выбирать базовую ставку тарифа. Сейчас размер "вилки" для легковых автомобилей составляет 20%: от 3432 до 4118 рублей.

Федеральный закон об ОСАГО требует, чтобы базовые ставки страховых тарифов устанавливались "в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей и назначения транспортных средств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при их использовании и на потенциальный размер причиненного вреда". По факту же компании выбирают величину базовой ставки в зависимости от региона продажи полиса. Например, в Москве ставка может быть максимальной, а в Туле — минимальной. Или наоборот. Кроме того, тариф может меняться в любой момент: для этого страховой достаточно издать соответствующий приказ. Первый способ сэкономить —выбрать страховщика, который установил минимальную базовую ставку.

Величина страхового взноса по ОСАГО также зависит от места жительства владельца машины. Считается, что в крупных городах аварии происходят чаще, поэтому компании устанавливают там максимальные повышающие коэффициенты. Суммы меняются даже в пределах одной области: например, житель Новосибирска может платить больше, чем резидент города Бердск в Новосибирской области. При этом бердчанин будет ездить каждый день на работу в областной центр и шансов попасть в аварию у него будет даже больше.

За каждый год безаварийной езды водитель получает по 5% скидки — так называемый коэффициент бонус-малус (КБМ). За 10 лет без ДТП скидка может достигать 50% (13-й класс). Однако сумма страховки всегда рассчитывается по самому "дорогому" водителю: если один ни разу не попадал в аварию, а другой "бился" несколько раз за год, то полис будет посчитан с максимальным повышающим коэффициентом.

© Fotolia / alexstr Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег © Fotolia / alexstr Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег

КБМ легко потерять. Если водитель не был вписан ни в один полис ОСАГО в течение года, он автоматически становится новичком — и расчет скидок начинается заново. Также вы не попадете в базу скидок, если поменяли права и в новом водительском удостоверении отсутствует номер предыдущих прав. Женщинам, сменившим фамилию при замужестве, перед покупкой страховки лучше иметь при себе свидетельство о рождении или о браке. Не стоит продлевать полис раньше срока его окончания — в этом случае скидка еще не начнет действовать.

Сегодня набирает популярность онлайн-покупка ОСАГО, и даже самые именитые страховые компании не прочь на этом заработать лишнюю копейку. При покупке полиса на сайте компании часто пытаются навязать дополнительные услуги: даже при выборе способа оплаты, сами того не зная, автомобилисты могут купить страховку от несчастного случая. Информация о таких бесполезных нагрузках зачастую прописана еле заметным текстом, а покупатель даже не подозревает, что галочка в "чекбоксе" уже проставлена.

Поторгуемся?

Каско для любой страховой компании — лакомый кусочек, размер премии здесь не контролируется государством, а потому скидки применяются повсеместно. Наиболее очевидные — франшиза, безаварийная езда, снижение количества рисков (только кража транспортного средства) — указаны на сайтах продавцов, и скрывать их никто не собирается. Но есть и такие, о которых страховщики распространяться не любят.

Как и в случае с ОСАГО, при оформлении страховки каско компания "по умолчанию" включит в стоимость полиса какие-то дополнительные услуги. К примеру, не всем автовладельцам нужен сервис по эвакуации машины или услуги аварийного комиссара, а также страховка от несчастного случая. При оформлении договора его нужно обязательно прочитать целиком, только так можно выявить навязанные страховщиками услуги.

При выборе способа возмещения убытков стоит несколько раз подумать о необходимости ремонта на официальной сервисной станции дилера. Это особо относится к жителям тех регионов, где выбор автосалонов не слишком богат. Зачастую у таких продавцов даже нет собственных цехов покраски, поэтому они работают по договору с таким же неофициальным автосервисом. Кроме того, на все произведенные работы заводская гарантия уже не распространяется, а значит, в случае коррозии кузовного элемента через полгода или год исправлять этот недочет уже никто не будет.

Последнее время страховые компании активно внедряют системы телеметрии, которые позволяют сэкономить аккуратным водителям. Датчики GPS/ГЛОНАСС встраиваются в автомобиль и отслеживают стиль вождения автовладельца: если он был аккуратным в течение определенного периода (от месяца до года), страховка каско становится дешевле. Некоторые компании обходятся даже без датчиков и предлагают установить соответствующее программное обеспечение на обычный смартфон. Другое дело, если водителей у машины много: один из них, предпочитающий агрессивный манер езды, может испортить безупречную статистику других.

При покупке автомобиля в кредит страховка каско становится обязательной, и в автосалоне как пить дать предложат включить ее в договор. Однако нужно помнить, что продавец автомобилей в этом случае выступает в роли обычного страхового агента, которому компании отчисляют до 20% от суммы премии. То есть со 100 тысяч рублей за полис каско 20 тысяч пойдет на счет автодилера. Поэтому не стоит сразу соглашаться на предложенные условия: торг здесь еще как уместен, и если снизить стоимость на все 20% вряд ли удастся, то минимум на 10% рассчитывать можно с уверенностью.