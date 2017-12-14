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Торг уместен: как сэкономить на ОСАГО и каско

08:0014.12.2017
(обновлено: 08:04 14.12.2017)
07000
© Fotolia / Gino Santa MariaАвтомобильная аварияАвтомобильная авария
© Fotolia / Gino Santa Maria

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Страхование автомобиля чем-то напоминает покупку товаров на продуктовом рынке: сразу соглашаться на предложенную цену необязательно, можно поторговаться и выпросить хорошую скидку. Неважно, ОСАГО это или каско — сэкономить можно на любом виде автострахования. РИА Новости выяснило, как уйти из офиса страховой компании с максимальной выгодой.

Надводные и подводные камни ОСАГО

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховщики задумались об ОСАГО для беспилотных автомобилей
Стоимость ОСАГО состоит из базовой ставки и нескольких повышающих коэффициентов. Забивая одни и те же данные при расчете стоимости ОСАГО в разных страховых компаниях, пользователи получают различные суммы страховки. Спрашивается, как это может быть, если все цены регулируются госорганом? До октября 2014 года так и было, но потом Банк России разрешил страховщикам самостоятельно выбирать базовую ставку тарифа. Сейчас размер "вилки" для легковых автомобилей составляет 20%: от 3432 до 4118 рублей.

Фиксация ДТП на смартфон. Архивное фото
© Fotolia / Phanuwatnandee
Центробанк дал разъяснения по отмене справок о ДТП при обращении по ОСАГО
Федеральный закон об ОСАГО требует, чтобы базовые ставки страховых тарифов устанавливались "в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей и назначения транспортных средств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при их использовании и на потенциальный размер причиненного вреда". По факту же компании выбирают величину базовой ставки в зависимости от региона продажи полиса. Например, в Москве ставка может быть максимальной, а в Туле — минимальной. Или наоборот. Кроме того, тариф может меняться в любой момент: для этого страховой достаточно издать соответствующий приказ. Первый способ сэкономить —выбрать страховщика, который установил минимальную базовую ставку.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховой полис ОСАГО

Величина страхового взноса по ОСАГО также зависит от места жительства владельца машины. Считается, что в крупных городах аварии происходят чаще, поэтому компании устанавливают там максимальные повышающие коэффициенты. Суммы меняются даже в пределах одной области: например, житель Новосибирска может платить больше, чем резидент города Бердск в Новосибирской области. При этом бердчанин будет ездить каждый день на работу в областной центр и шансов попасть в аварию у него будет даже больше.

За каждый год безаварийной езды водитель получает по 5% скидки — так называемый коэффициент бонус-малус (КБМ). За 10 лет без ДТП скидка может достигать 50% (13-й класс). Однако сумма страховки всегда рассчитывается по самому "дорогому" водителю: если один ни разу не попадал в аварию, а другой "бился" несколько раз за год, то полис будет посчитан с максимальным повышающим коэффициентом.

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КБМ легко потерять. Если водитель не был вписан ни в один полис ОСАГО в течение года, он автоматически становится новичком — и расчет скидок начинается заново. Также вы не попадете в базу скидок, если поменяли права и в новом водительском удостоверении отсутствует номер предыдущих прав. Женщинам, сменившим фамилию при замужестве, перед покупкой страховки лучше иметь при себе свидетельство о рождении или о браке. Не стоит продлевать полис раньше срока его окончания — в этом случае скидка еще не начнет действовать.

© Fotolia / alexstrДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
© Fotolia / alexstr
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег

Сегодня набирает популярность онлайн-покупка ОСАГО, и даже самые именитые страховые компании не прочь на этом заработать лишнюю копейку. При покупке полиса на сайте компании часто пытаются навязать дополнительные услуги: даже при выборе способа оплаты, сами того не зная, автомобилисты могут купить страховку от несчастного случая. Информация о таких бесполезных нагрузках зачастую прописана еле заметным текстом, а покупатель даже не подозревает, что галочка в "чекбоксе" уже проставлена.

Поторгуемся?

Каско для любой страховой компании — лакомый кусочек, размер премии здесь не контролируется государством, а потому скидки применяются повсеместно. Наиболее очевидные — франшиза, безаварийная езда, снижение количества рисков (только кража транспортного средства) — указаны на сайтах продавцов, и скрывать их никто не собирается. Но есть и такие, о которых страховщики распространяться не любят.

© Fotolia / Monkey BusinessВодители договариваются после аварии
© Fotolia / Monkey Business
Водители договариваются после аварии

Как и в случае с ОСАГО, при оформлении страховки каско компания "по умолчанию" включит в стоимость полиса какие-то дополнительные услуги. К примеру, не всем автовладельцам нужен сервис по эвакуации машины или услуги аварийного комиссара, а также страховка от несчастного случая. При оформлении договора его нужно обязательно прочитать целиком, только так можно выявить навязанные страховщиками услуги.

Оформление полисов ОСАГО и каско. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховщики предрекли светлое будущее российскому рынку каско
При выборе способа возмещения убытков стоит несколько раз подумать о необходимости ремонта на официальной сервисной станции дилера. Это особо относится к жителям тех регионов, где выбор автосалонов не слишком богат. Зачастую у таких продавцов даже нет собственных цехов покраски, поэтому они работают по договору с таким же неофициальным автосервисом. Кроме того, на все произведенные работы заводская гарантия уже не распространяется, а значит, в случае коррозии кузовного элемента через полгода или год исправлять этот недочет уже никто не будет.

Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Стоимость ОСАГО для пьяных водителей могут увеличить в пять раз
Последнее время страховые компании активно внедряют системы телеметрии, которые позволяют сэкономить аккуратным водителям. Датчики GPS/ГЛОНАСС встраиваются в автомобиль и отслеживают стиль вождения автовладельца: если он был аккуратным в течение определенного периода (от месяца до года), страховка каско становится дешевле. Некоторые компании обходятся даже без датчиков и предлагают установить соответствующее программное обеспечение на обычный смартфон. Другое дело, если водителей у машины много: один из них, предпочитающий агрессивный манер езды, может испортить безупречную статистику других.

© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкМужчина в кассе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Мужчина в кассе

При покупке автомобиля в кредит страховка каско становится обязательной, и в автосалоне как пить дать предложат включить ее в договор. Однако нужно помнить, что продавец автомобилей в этом случае выступает в роли обычного страхового агента, которому компании отчисляют до 20% от суммы премии. То есть со 100 тысяч рублей за полис каско 20 тысяч пойдет на счет автодилера. Поэтому не стоит сразу соглашаться на предложенные условия: торг здесь еще как уместен, и если снизить стоимость на все 20% вряд ли удастся, то минимум на 10% рассчитывать можно с уверенностью.

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