Новые дорожные знаки улучшают облик Москвы, считают в ЦОДД

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новые дорожные знаки в Москве улучшают внешний облик столицы и повышают безопасность движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

Ранее стало известно, что в России появятся несколько десятков новых дорожных знаков и табличек в рамках предварительного национального стандарта (ПНСТ). При этом, как ранее рассказал РИА Новости разработчик стандарта Александр Шумский, новые знаки по всей стране появятся только через три года.

Многие знаки, попавшие в стандарт, как рассказали агентству в ЦОДД, уже применяются в Москве. Например, с 2015 года в экспериментальном режиме в городе используют диагональные пешеходные переходы, разметку-вафельницу, разные формы стрел на знаках движения по полосам, а в 2017 году началось применение уменьшенных дорожных знаков и знаков "Парковка" с дополнительной информацией прямо на знаке.

Кроме того, появится новый вариант знака, обозначающего направление движения по полосам: теперь на указателе может быть указано, куда ведет появляющийся слева или справа ряд, заранее информируя водителя о повороте.

"Вместе с тем, применение экспериментальных знаков согласовано с федеральным органом управления Госавтоинспекции. В рамках проведенных экспериментов можно отметить не только улучшение внешнего облика улиц, но и повышение безопасности движения", — рассказали РИА Новости в ЦОДД.