Стали известны самые популярные автомобили класса люкс в России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперты аналитического центра "Автостат" составили список самых популярных марок автомобилей класса люкс на российском рынке. Результаты отчета опубликованы на сайте организации.

В рейтинге представлены данные о продажах премиальных авто за период с января по октябрь 2017 года. Всего за отчетный период было реализовано 6905 люксовых автомобилей, что на 1,5% больше, чем результаты прошлого года.

Самой популярной машиной премиум-класса стала Mercedes-Benz с результатом в 2163 реализованных единиц техники. Вторую строчку занимает Audi с тиражом 1558 авто. Замыкает тройку лидеров BMW: 1134 проданных машин за указанный период.

В топ-5 сегмента люксовых авто также вошли Porsche и Cadillac.

Отрицательную динамику на рынке премиальных автомобилей показал только Mercedes-Benz.