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Авто

"Черная госпятница". Какие скидки получат покупатели машин в новом году

08:0004.12.2017
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© Depositphotos / mangostockПокупка автомобиляПокупка автомобиля
© Depositphotos / mangostock

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Госпрограмма утилизации автохлама завершается, льготные кредиты на покупку новых машин, скорее всего, отменят. Вместо этого правительство готово выдавать клиентам автосалонов десятипроцентные скидки, однако получить их сможет не каждый. РИА Новости выяснило, на какой дисконт от государства в 2018 году сможет рассчитывать покупатель новой машины.

"Ведра" кончились

Программа обновления автопарка подходит к концу: возможность сдать старый автомобиль на металлолом и получить скидку в размере 50 тысяч рублей на покупку нового пропала во многих автосалонах России. Впрочем, есть слухи о продлении льгот в меньшем объеме финансирования в 2018 году.
"Программа по утилизации была очень востребована, до 50% продаж производилось именно по ней", — говорит Андрей Павлович, председатель правления автомобильной группы "Авилон".

Утилизация автомобилей в РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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На Дальнем Востоке построят первый завод по утилизации автомобилей
Льготы стали доступны семь лет назад. В 2017-м на утилизацию старых автомобилей из федерального бюджета было выделено 17,5 миллиарда рублей, которые распределили между автопроизводителями в зависимости от уровня локализации и объемов выпуска. Четких требований для состояния утилизируемого авто изначально прописано не было: машина должна быть в собственности гражданина России более шести месяцев, иметь кузов, двигатель, коробку передач, электрооборудование и колеса. А вот что она собой представляет: сгнивший "Москвич" или полугодовалый Porsche 911 — неважно. Кроме того, программа также предусматривает компенсацию в размере 40 тысяч рублей при сдаче автомобилей в трейд-ин.

В последнее время армия желающих утилизировать железного коня значительно сократилась. "Когда программы утилизации и трейд-ин только запустили, они пользовались высоким спросом, однако интерес к ним достаточно быстро стал снижаться. В последние месяцы вклад этих программ в продажи можно оценить как незначительный", — отметила Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании "Рольф".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтарый автомобиль
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Старый автомобиль

Если сдать в утиль машину в будущем году не получится, можно получить выгоду при замене старого автомобиля на новый. Некоторые автопроизводители, исчерпавшие государственные квоты, прекратили программу утилизации, но сохранили скидки по трейд-ин за счет собственных средств. Сколько из них пойдет на такой шаг в 2018-м, пока предположить сложно. За семь лет непрерывного действия господдержки покупатели привыкли к скидкам, отказ от них может снизить продажи.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Иностранным покупателям российских авто планируют давать льготные кредиты
"Программа субсидирования по трейд-ин была весьма популярна среди клиентов, особенно с учетом сокращения авторынка в 2014-2017 годах, когда образовался существенный отложенный спрос, — конкретизирует Александр Зиновьев, заместитель председателя правления группы компаний "АвтоСпецЦентр". — Эта программа стала отличным подспорьем для замены старого автомобиля на новый. Что касается будущего года, уже появились сведения о возможном запуске данной программы в чуть меньшем масштабе финансирования".

Ставки повышаются

Ровно через месяц вместе с боем курантов на главной башне Кремля государство перестанет компенсировать банкам часть процентной ставки по выданным автокредитам. Соответствующие поправки Минпромторг предлагает внести в постановление правительства № 364. Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения на "Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения".

"По итогам 10 месяцев доля автомобилей, проданных с привлечением программы льготного кредитования, в розничных продажах компании "Рольф" составила 22,4%. Эта цифра наглядно показывает, какой эффект поддержки она оказывает авторынку", — пояснили в "Рольфе".

"Государство субсидировало процентную ставку тем кредитным организациям, которые присоединились к этой программе, — объясняет Зиновьев. — Сейчас эта скидка рассчитывается так: текущая ставка банка по его программам автокредитования минус 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. Например, если ставка Центробанка 9,5%, то скидка составит чуть более 6,3%, таким образом, условная ставка по автокредиту в 13% за счет скидки уменьшится вдвое".

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабота автосалона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа автосалона

Иными словами, взяв автокредит на сумму 600 тысяч рублей на три года под 13%, покупатель переплачивает около 130 тысяч рублей. С господдержкой сумма переплаты уменьшится до 60 тысяч. Если предложение Минпромторга будет принято, с 1 января 2018 года эта возможность исчезнет.

Десять процентов для избранных

Само понятие "льготное автокредитование" сохранится, но теперь оно будет выражаться исключительно в скидке по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Обе начали действовать с июля 2017 года. Клиенты с двумя несовершеннолетними детьми или покупатели первого в жизни авто могли рассчитывать на фиксированную скидку в размере 10% от цены новой машины. В настоящее время деньги, выделенные из бюджета на реализацию программ, кончились. "Семейным автомобилем" воспользовались свыше 37 тысяч раз, а первый автомобиль появился у более чем 26 тысяч клиентов.

Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Покупатели машин по программам первого и семейного авто получат льготы

По словам Юлии Овчинниковой, благодаря программам, в июле-сентябре этого года зафиксирован максимальный эффект от господдержки. Дело в том, что снижение процентной ставки и скидку можно было использовать единовременно. За три месяца действия программ "Рольф" реализовал по каждой из них по 900 автомобилей. Всего же на "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" пришлось более 11% розничных продаж автодилера. У группы компаний "Авилон" программы обеспечили свыше половины продаж всех новых машин, кроме того, выросла общая доля кредитных покупок с 50 до 70%.
Минпромторг предложил продлить действие "Первого" и "Семейного автомобиля" на 2018-й, при этом условия смягчают: максимальная стоимость новой машины будет увеличена с 1,45 миллиона до 1,5 миллиона. Таким образом, ведомство хочет компенсировать традиционное новогоднее подорожание машин. С 11,3% до 17% увеличится и максимальная ставка кредитного договора, который подпадает под условия льготного автокредитования.

© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкПосетитель осматривает машину в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Посетитель осматривает машину в автосалоне

"Программа льготного кредитования на сегодняшний день — самый эффективный способ стимулирования спроса со стороны государства. Она очень востребована, но по мере постепенного подорожания автомобилей все меньше моделей укладывается в ценовой лимит — 1,45 миллиона рублей. Для того чтобы максимально использовать ее потенциал, нужно поднимать вопрос об увеличении ценового лимита для автомобилей — участников программы по крайней мере до двух миллионов рублей", — считает директор по маркетингу компании "Рольф".

Жми на "Экогаз"

В конце июля Минэкономразвития начало обсуждать дальнейшую судьбу программы развития рынка газомоторного топлива. Правительство готово выделить на ее реализацию 163 миллиарда рублей из федерального бюджета, а с учетом средств регионов и компаний сумма должна вырасти до 769,6 миллиарда. Эти деньги пойдут не только на скидки при покупке машин, работающих на газе, но и на развитие инфраструктуры и поддержку автопрома.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАвтомобиль Lada Vesta CNG
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль Lada Vesta CNG

Среди легковых автомобилей скидка доступна только для двухтопливной версии Lada Vesta CNG, но ее размер огромен — 140 тысяч рублей. Волжский автозавод именует свою программу субсидирования "Экогаз" — так называется новый вид топлива, который сейчас активно рекламирует "Газпром" и сеть заправочных станций "Газпром нефть".

Дайте две

Государственные льготы на покупку новых автомобилей будут дополнены скидками от производителей. "В новом году произойдет индексация цен, стоимость автомобиля возрастет от трех до семи процентов в зависимости от марки и модели, но скидки в любом случае сохранятся", — полагает председатель правления автомобильной группы "Авилон".

Новые автомобили перед продажей
© Depositphotos / welcomia
Сейчас или потом: когда выгоднее покупать новый автомобиль

"В 2018 году мы рассчитываем на дальнейшее восстановление рынка, но рост в процентном соотношении может быть более сдержанным — в пределах 8-10%. Что касается скидок, всегда найдется чем заинтересовать клиента. В частности, активно развиваются партнерские программы с рядом общеизвестных сервисов, участие клиентов в которых дает дополнительные выгоды при покупке и обслуживании автомобиля у дилера", — резюмирует заместитель председателя правления группы компаний "АвтоСпецЦентр".

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