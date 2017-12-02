В Шэньчжэне начали тестировать беспилотные автобусы

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Четыре беспилотных маршрутных автобуса в субботу начали курсировать на улицах китайского города Шэньчжэнь в провинции Гуандун в тестовом режиме, сообщает агентство Синьхуа.

Беспилотные автобусы по размеру уступают обычным, они могут двигаться со скоростью от 10 до 30 километров в час по заданному маршруту в 1,2 километра с тремя остановками в районе Футянь.

Автобусы оборудованы лазерными сенсорами, камерами и GPS-антенной, они запрограммированы избегать столкновений с пешеходами, автомобилями, барьерами, в безопасном режиме менять полосу движения и останавливаться в определенных местах.

Несмотря на то что автобусы беспилотные, водитель там все же находиться будет, но только для того, чтобы в случае экстренной ситуации перевести автобус на ручное управление или же в случае необходимости применить торможение.

Шэньчжэнь считается одним из наиболее динамично развивающихся китайских городов, где расположены штаб-квартиры крупнейших китайских компаний, занимающихся инновациями и высокими технологиями, поэтому в городе часто появляются различные технические новинки.