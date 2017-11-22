Настучал — сходил в музей: как россияне зарабатывают на хамстве водителей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Зафиксировать нарушение правил дорожного движения и проинформировать об этом полицию вот уже несколько лет может каждый владелец смартфона. Для одних это интересная игра, для других — способ навести порядок во дворе дома без скандала и мордобоя, для третьих — возможность получить бесплатный билет в театр или музей и даже пополнить счет мобильного телефона. Официальные приложения пока действуют лишь в нескольких регионах, но Госдума рассматривает законопроект, который позволит гражданам "стучать" на нарушителей ПДД по всей России. РИА Новости выяснило, как обычный человек может превратиться в автоинспектора и почему проявление гражданской ответственности иногда смертельно опасно для жизни.

Первопроходцы от государства

Республика Татарстан стала первым регионом России, запустившим в 2014 году приложение для борьбы с нарушителями ПДД. Для программы было выбрано, пожалуй, самое логичное название из всех возможных: "Народный инспектор" (НИ). С его помощью пользователи могут направить в соответствующие службы видеосвидетельства о нарушениях правил, об административных правонарушениях в области благоустройства территории (в части парковки и хранения транспортных средств) и видеосвидетельства о нарушениях в сфере экологии.

Пользователем может стать каждый, кто зарегистрирован на портале uslugi.tatarstan.ru. Функционал "Народного инспектора" значительно превосходит все другие аналоги: можно сообщить о парковках на тротуарах, местах для инвалидов и в "зеленой" зоне, о непропуске пешехода, движении по автобусной, встречной или разделительной полосе, тротуару, обочине, остановке или стоянке под запрещающим знаком, повороте налево под запрещающий знак, выезде за стоп-линию, проезде на красный свет, сбросе отходов и даже безлицензионном недропользовании.

С июня 2017 года жители Татарстана получили возможность фиксировать использование водителями телефона во время движения, однако пока количество таких сообщений едва превышает пару сотен. "В основном нарушения фиксируются пассажирами, проезжающими на автомобилях, из окон бокового и заднего вида, а также из общественного транспорта", — рассказали в пресс-службе Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. До конца года планируется ввести еще две новые категории: наезд на препятствие и езду с непристегнутыми ремнями безопасности.

© Народный инспектор Приложение "Народный инспектор" © Народный инспектор Приложение "Народный инспектор"

По данным Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, "Народный инспектор" уже скачали 105 тысяч раз. За три года существования приложения было передано 135 750 сообщений о нарушениях, положительное решение принято в более чем 100 тысячах случаев. Жалобы рассматривают три ведомства: УГИБДД республики, Административно-техническая инспекция (АТИ) и Минэкологии. Последнее ведомство за время существования приложения из 121 поступившей к нему жалобы отклонила все, кроме трех, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Прокаченные и с призами

"У Минэкологии РТ только две категории в мобильном приложении: сброс мусора с автомобилей в местах, не предназначенных для этого, и безлицензионное недропользование, то есть добыча полезных ископаемых без лицензии, — сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи. — Категории Минэкологии РТ в "Народном инспекторе" появились сравнительно недавно, и большинство заявок в них тестовые, которые, к сожалению, из системы никак не вычленишь. Три заявки прошли модерацию и находятся на рассмотрении в Минэкологии РТ. Эти категории не пользуются популярностью у населения, поэтому заявок было очень мало. В республике также действует дублирующая система "Народный контроль", где рассматриваются вопросы благоустройства, а также довольно обширно представлены вопросы экологии".

В августе 2015 года столичное правительство запустило приложение "Помощник Москвы" (ПМ). За два года его скачали порядка 200 тысяч пользователей операционных систем iOS и Android, по сообщениям которых вынесено более полумиллиона штрафов. Для "охоты" на нарушителей нужно иметь действующую регистрацию на портале госуслуг mos.ru и смартфон с GPS/ГЛОНАСС-приемником и камерой разрешением не менее пяти мегапикселей.

© Департамент транспорта Москвы Приложение "Помощник Москвы" © Департамент транспорта Москвы Приложение "Помощник Москвы"

Разработчики ПМ придумали сразу несколько способов для привлечения внимания пользователей. Обладатель приложения может "прокачивать" свой уровень в рейтингах, получать виртуальные награды и накапливать баллы, которые учитываются в системе "Активный гражданин" и обмениваются на реальные призы: футболки, кружки, рюкзаки, билеты в музеи, аудиокниги и прочее.

Пока "Помощник Москвы" позволяет фиксировать семь видов нарушений: стоянку на газонах, тротуарах, пешеходных переходах, велосипедной полосе, под запрещающими знаками и неоплату парковки. В зависимости от вида нарушения жалоба отправляется в ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД. Для фиксации нарушения нужно проделать несколько операций: распознать номер автомобиля, сделать несколько фотографий и снять короткое видео. В случае успеха владелец машины будет оштрафован. Ждать решения придется от суток до нескольких недель. По словам разработчиков, сфальсифицировать данные в "Помощнике Москвы" практически невозможно. Фиксировать нарушения во дворах не получится — приложение работает только в определенных зонах города.

Чтобы получить виртуальную награду, нужно выполнить определенные действия. Например, "Караул Кремля" дают за пять выписанных штрафов в районе Московского кремля. "Рыбное место" получает тот, кто умудрился "оформить" 30 штрафов подряд в одном и том же месте за три часа. "Счастливый номер" выдается за "поимку" автомобиля с тремя одинаковыми буквами или цифрами на регистрационном знаке.

Что движет каждым конкретным пользователем — жажда наживы, славы или проявление гражданского сознательности — известно только им самим, но на пути к цели помощники Москвы иногда сталкиваются с реальными опасностями. Так, по словам пользователя Telegram-канала "Помощника Москвы" с ником Ivan Loginov, недовольная фиксацией нарушения женщина сначала отчитывала его неприличными словами, а затем попыталась сбить на пешеходном переходе.

Однако даже такие трудности не останавливают некоторых рьяных борцов с нарушителями. Согласно рейтингу приложения, абсолютным лидером стал человек с ником "Навальный — нары 2018", оформивший за все время существования программы 4,9 тысячи штрафов. Его "клиентами" чаще всего становились водители, припарковавшие машину в зоне действия знака "Остановка запрещена". Самым "штрафуемым" районом Москвы в ноябре оказались Кузьминки.

© Телеграмм-канал "Помощник Москвы" Фиксирование нарушения правил дорожного движения в приложении "Помощник Москвы" © Телеграмм-канал "Помощник Москвы" Фиксирование нарушения правил дорожного движения в приложении "Помощник Москвы"

Приложение возбуждает в пользователях не только чувство социальной ответственности и жажду первенства. Многие хотят получать за свои услуги процент с "прибыли". "Сделайте монетизацию штрафов. Четыре процента от суммы не оставят государство без куска хлеба, но выведут на улицы такое количество добровольных инспекторов, что нарушители исчезнут как класс за пару месяцев", — пишет в отзывах о ПМ пользователь Иван Иванов.

© Телеграмм-канал "Помощник Москвы" Фиксирование нарушения правил дорожного движения в приложении "Помощник Москвы" © Телеграмм-канал "Помощник Москвы" Фиксирование нарушения правил дорожного движения в приложении "Помощник Москвы"

Самое дорогое нарушение в столице — парковка на газоне, штраф за которую для физических лиц составляет пять тысяч рублей, для юридических — 300 тысяч рублей. В 2017 году с помощью "Помощника Москвы" выявлено 53 860 случаев порчи газона, причем 90% (48 342) из них зафиксировано пользователями ПМ и только 10% (5518) — сотрудниками Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Даже если предположить, что все машины принадлежали физическим лицам, граждане пополнили бюджет столицы минимум на 240 миллионов рублей. Четыре процента отчислений действительно могли бы создать многотысячную армию борцов с нарушителями, и в одном из регионов России с такими людьми уже готовы делиться.

Деньги на мобильный

Московская область запустила собственный сервис борьбы с нарушителями ПДД в начале октября этого года. Над названием долго не думали — заимствовали татарское "Народный инспектор". Однако подмосковный НИ вышел не как отдельное приложение, а как одна из функций областной электронной системы "Добродел", созданной для улучшения качества обслуживания населения. В результате все пользователи "Добродела" при очередном обновлении автоматически получили возможность доносить на водителей.

Принцип работы все тот же: требуется обязательная регистрация на сайте госуслуг Подмосковья, но набор функций пока самый скудный — только нарушения парковки на газонах, детских площадках, тротуарах и пешеходных переходах. Как и два предыдущих приложения, "Народный инспектор" Московской области не позволяет фальсифицировать данные, но при этом требует обязательной идентификации личности. Более того, заявителя могут вызвать в ГИБДД для дачи дополнительных показаний, а это, как правило, отпугивает людей.

Зато манят деньги! Ведь только "Добродел" позволяет реально заработать на нарушителях. Почти реально. Например, каждому заснявшему выброс мусора из автомобиля обещают по 100 рублей на счет мобильного телефона.

В масштабах страны

"Помощник Москвы" действует только на территории столицы, "Народный инспектор" — только в Татарстане, а "Добродел" — в пределах Московской области. В начале октября правительство одобрило законопроект, который позволит каждому владельцу смартфона сообщить о нарушении ПДД водителями транспортных средств.

Документ предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, которые позволят привлекать к ответственности нарушителей без составления протокола только на основании данных с видеорегистраторов и смартфонов. Для того чтобы стать "народным инспектором", придется скачать приложение и авторизоваться в нем через Единый портал госуслуг. Программа самостоятельно зафиксирует время и место нарушения, а также направит видео в соответствующие органы.

"Нельзя говорить о том, что помощник Москвы и другие подобные приложения действовали незаконно, хотя и правовой базы, которая бы регулировала их действие на федеральном уровне, не было. Скорее, есть некий правовой пробел, как это часто бывает, который и призваны заполнить предложенные изменения. На практике вряд ли что-то изменится — просто будет унифицирована работа приложения, чтобы не было расхождений в регионах", — утверждает Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры".

По предварительным данным, приложение, на разработку которого планируется потратить около 2,4 миллиарда рублей бюджетных средств, сможет фиксировать выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, агрессивное вождение и непропуск пешехода. В дальнейшем список нарушений будет расширяться.

"Идее сообщать о нарушении водителями ПДД уже более века, она зародилась еще задолго до появления электронных писем, — рассказывает Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики. — Раньше это были телефонные звонки или личный визит в отделение полиции. Теперь мы делаем все то же самое — сообщаем о нарушениях, только реализуем это иным способом, при помощи цифровых технологий".

В мае 2014 года энтузиасты из Санкт-Петербурга разработали приложение Spot, которое позволяет любому гражданину России сообщать о нарушениях в ГИБДД. Функция реализована просто: формируется заявление, к нему прикладывается фото или видео нарушения и все это отправляется на сайт gibdd.ru. В соответствии с законом №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" любое обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации с возможностью увеличения срока до 60 дней в случае необходимости. Однако сейчас приложение почти не работает: для системы Android последнее обновление вышло 18 марта 2015 года (на iOS — 6 июня 2015 года), а последний отзыв о Spot был написан год назад.