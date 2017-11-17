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Nissan Motor ужесточит стандарты проверок безопасности автомобилей

16:4517.11.2017
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Nissan. Архивное фотоЛоготип компании Nissan. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

ТОКИО, 17 ноя — РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan Motor, оказавшийся вовлеченным в скандал в связи с выявленными нарушениями процесса проверки безопасности продукции на своих заводах, намерен существенно изменить правила проведения инспекций, а также повысить стандарты обучения сотрудников на местах во избежание повторения ситуации в будущем.

Презентация электромобиля Nissan Leaf в Японии
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Согласно правилам японского министерства транспорта, так называемые окончательные проверки безопасности автомобилей проводятся специально сертифицированными сотрудниками. Однако, как выяснилось в ходе внутреннего расследования, некоторые из сертифицированных сотрудников передавали свои личные печати, служащие в Японии аналогом подписи, другим инспекторам, которые в тот момент проходили завершающий этап обучения, свидетельствует из обнародованного пресс-релиза автокомпании.

Также были выявлены нестыковки между внутренними руководствами заводов по проведению финальных проверок безопасности автомобилей и утвержденными министерством правилами, в связи с чем часть из предусмотренных инспекций не проводилась вовсе. Другой проблемой, согласно документу, стала неэффективная система внутренних аудиторских проверок.

Для недопущения нарушений процесса проверки безопасности автомобилей в будущем на всех заводах Nissan Motor финальные инспекции будут проводиться в изолированных помещениях, доступ в которые получат только сертифицированные сотрудники. Также были внесены изменения в дизайн рабочей формы инспекторов, а перед возобновлением работы заводов сертифицированные сотрудники прошли дополнительный экзамен.

Автомобиль Renault Kaptur на выставке. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автокомпания также намерена ввести новую трехуровневую систему внутренних аудиторских проверок, проводить регулярные встречи между управляющими заводов и исполнительным вице-президентом Nissan Motor, а также ввести новую должность вице-президента по корпоративным связям, в обязанности которого будет входить контроль за деятельностью всех расположенных на территории Японии заводов.

Скандал вокруг Nissan Motor разгорелся в середине сентября 2017 года. С тех пор автокомпания была вынуждена отозвать с внутреннего рынка около 1,2 миллиона автомобилей и приостановить отгрузку продукции с японских заводов. В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции, президент компании Хирото Сайкава принес извинения за то, что автоконцерн "не оправдал доверие людей" и заявил, что добровольно решил возвращать часть своей ежемесячной зарплаты для компенсации убытков в связи со скандалом. В ответ на вопрос журналистов о размере таких выплат, Сайкава сказал, что предпочел бы не уточнять точную сумму, но подчеркнул, что намерен продолжить выплаты как минимум до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2018 года.

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