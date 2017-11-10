Закон о лицензировании заказных автоперевозок прошел первое чтение в ГД

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании деятельности по заказным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более чем восьми человек.
Документ, внесенный правительством РФ, разработан во исполнение поручения президента РФ и направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, которые выполняются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд.
Все перевозки данным видом транспорта, предназначенным для более чем восьми пассажиров, будут подлежать лицензированию. При этом правительство сможет изменять периодичность проведения плановых проверок лиц, осуществляющих такие перевозки.