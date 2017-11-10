Закон о лицензировании заказных автоперевозок прошел первое чтение в ГД

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании деятельности по заказным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более чем восьми человек.

В настоящее время деятельность по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, подлежит лицензированию. В то же время начало ведения предпринимательской деятельности по перевозкам пассажиров и багажа автотранспортом по заказу носит уведомительный характер.

Документ, внесенный правительством РФ, разработан во исполнение поручения президента РФ и направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, которые выполняются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд.

Для этого законопроект исключает возможность осуществления перевозок пассажиров и багажа автотранспортом в уведомительном порядке без получения лицензии.

Все перевозки данным видом транспорта, предназначенным для более чем восьми пассажиров, будут подлежать лицензированию. При этом правительство сможет изменять периодичность проведения плановых проверок лиц, осуществляющих такие перевозки.