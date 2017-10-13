Mercedes отзывает в России 15 тысяч автомобилей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель Mercedes на российском рынке "Мерседес-Бенц Рус" добровольно отзывает в РФ 14,842 тысячи машин из-за возможных проблем с измерением скорости и индикации контрольных ламп, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic 909, реализованные с марта 2014 года по декабрь 2016 года.

"Причиной отзыва автомобилей является неадекватная работа комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляться предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью в автомобиле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя "Мерседес-Бенц Рус" уведомят владельцев автомобилей, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону. При этом владельцы машин могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт.

На машинах, попавших под отзыв, будет дополнительно установлен переходный жгут электропроводов комбинации приборов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.