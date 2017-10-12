Бумажные ПТС перестанут выдавать после 1 июля 2018 года

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Бумажные" паспорта транспортного средства перестанут выдавать после 1 июля 2018 года, автовладельцы с действующими бумажными ПТС смогут продолжить ими пользоваться, сообщает "Ростех".

Госкорпорация является исполнителем по внедрению электронного паспорта. Доступ к документу будет обеспечен для сотрудников ГИБДД, уполномоченных организаций-участников системы электронных паспортов, а также собственников транспортных средств после того, как они зарегистрируется в системе электронных паспортов.

"ПТС на бумажных носителях будут постепенно исключены из оборота, что позволит избежать процесса восстановления утерянных ПТС. Окончательный переход на электронные ПТС состоится 1 июля 2018 года", — отмечается в сообщении.

"Фактически все сведения о транспортном средстве, его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной — как для собственников машин, так и для регистрирующих органов, других служб", — приводятся в сообщении слова гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова.

Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств вплоть до 1 июля 2018 года.

После этой даты бумажные паспорта не будут выдаваться. Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС, смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.