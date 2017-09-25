Дубай вводит бесплатную парковку и подзарядку для электромобилей

ДУБАЙ, 25 сен — РИА Новости. Дубай обеспечит бесплатную парковку и подзарядку для электромобилей, чтобы мотивировать водителей использовать эти транспортные средства вместо авто, работающих на углеводородном топливе, сообщает издание The National.

К 2020 году Дубай планирует увеличить число электромобилей на улицах города-эмирата до 32 тысяч. С этой целью были объявлены четыре выгодных для водителей инициативы.

Владельцам электромобилей, помимо бесплатной подзарядки и бесплатной общественной парковки, обеспечат также скидки на регистрацию "зеленых авто", а также освободят от платы при проезде на платных автотрассах.

До конца 2019 года откроются около 100 заправочный станций, которые будут предоставлять бесплатную подзарядку для таких транспортных средств.