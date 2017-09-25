Дубай вводит бесплатную парковку и подзарядку для электромобилей

ДУБАЙ, 25 сен — РИА Новости. Дубай обеспечит бесплатную парковку и подзарядку для электромобилей, чтобы мотивировать водителей использовать эти транспортные средства вместо авто, работающих на углеводородном топливе, сообщает издание The National.
Владельцам электромобилей, помимо бесплатной подзарядки и бесплатной общественной парковки, обеспечат также скидки на регистрацию "зеленых авто", а также освободят от платы при проезде на платных автотрассах.
До конца 2019 года откроются около 100 заправочный станций, которые будут предоставлять бесплатную подзарядку для таких транспортных средств.