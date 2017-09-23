ДТП в виртуальной реальности, патриотизм по-американски и юбилей "Нивы"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Стать участником дорожно-транспортного происшествия теперь может каждый — достаточно приобрести очки виртуальной реальности. Они же помогают дизайнерам быстро создавать современные машины. Бывший губернатор Техаса и актер Арнольд Шварценеггер вовсю раскручивает в США компанию своего племянника из Австрии, а Ford патентует столы с подушками безопасности. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Виртуальная реальность

Что происходит в салоне автомобиля в момент лобового столкновения позволит узнать видео, подготовленней Европейской программой оценки новых автомобилей (Euro NCAP).

Ролик снят в VR-формате и смотреть его лучше с очками виртуальной реальности, но можно и без них. Благодаря ролику от специалистов Euro NCAP становится ясно, что происходит с манекенами во время главного испытания программы — фронтального столкновения с деформируемым барьером на скорости 64 км/ч, а также во время тестов систем активной безопасности.

© Ford Макет автомобиля Ford, созданный при помощи VR-очков © Ford Макет автомобиля Ford, созданный при помощи VR-очков

Очки виртуальной реальности также понадобились сотрудникам Ford, но не для развлечений, а для серьезной работы. С их помощью американский автопроизводитель планирует ускорить процесс создания новых автомобилей. Технология позволяет дизайнерам компании "устанавливать" на будущую модель сразу несколько вариантов деталей и оценивать своим профессиональным взглядом гораздо больше стилистических решений. Например, на снятие и установку макетов наружных зеркал заднего вида обычно уходит от нескольких дней до недели, а с помощью виртуальной реальности дизайнеры могут "примерить" их за считанные минуты.

Вдруг пригодится

Другая идея Ford пока существует в виде зарисовок для патентного ведомства США — автомобильный столик, оснащенный подушками безопасности.

© Ford Патентное изображение Ford © Ford Патентное изображение Ford

Это устройство американцы предполагают использовать в автономных автомобилях. В них людям незачем следить за дорогой, поэтому усесться пообедать или обсудить важные дела за круглым столом почти ничто не помешает. Разве что авария. Как раз в момент ДТП на столешнице и надувается подушка безопасности, защищая пассажиров от удара головой о поверхность столика. Никто пока окончательно не знает, что понадобиться пассажирам беспилотных автомобилей, но в Ford решили не терять время и возможности — вдруг, пригодится.

Американский "патриот"

Австрийская компания Kreisel разработала и построила электрическую версию огромного Hummer H1, обладателем которой стал Арнольд Шварценеггер. Видео с презентации электромобиля американский актер и бывший губернатор выложил на личной страничке в сервисе Instagram со словами: "Наконец моя мечта осуществилась".

Finally — my dream of turning my Hummer fully electric is a reality — thanks to a smart Austrian company, @kreiselelectric. We are moving so quickly to a clean energy future. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Сен 19 2017 в 1:50 PDT

"Хаммер" оснастили электродвигателями суммарной мощностью 490 л.с. и батареями емкостью 100 кВт*ч. При полной зарядке аккумуляторов внедорожник массой 3,3 тонны способен проехать до 300 км. Ранее Kreisel сделала для Арнольда электрическую версию Mercedes-Benz G-Class. Почему актер никак не хочет пересесть на американскую Tesla? Ответ прост — главный инвестор Kreisel является племянником Шварценеггера.

Сильные и неуклюжие

Кстати, о "Геликах". Огромный, мощный и шестиколесный внедорожник Brabus B63S 700 6x6, построенный на базе Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, не уместился на узких улочках Монако, и-за чего был выдворен за пределы страны.

В машине стоимостью около 700 тысяч долларов США передвигалась охрана арабской семьи. Неизвестно как сквозь узкие улочки княжества она добралась до площади, где расположены знаменитые казино, но припарковаться там автомобиль уже не смог. В итоге местная полиция попросила владельцев Gelandewagen покинуть стоянку и уехать из страны. Телохранители спорить не стали и отправились восвояси, а вместе с ними и все семейство на двух Pagani Huayra.

Маркетологам из Land Rover очень нравится, когда их внедорожники таскают на себе что-то тяжелое. В 2007-м внедорожник Defender взял на буксир танкер, в прошлом году Discovery Sport тянул за собой железнодорожный состав, а на этой неделе к новому Discovery привязали 100-метровую автоколонну из грузовиков. В инструкции по эксплуатации к этому автомобиля сказано: в случае оснащения машины дизельным двигателем TD6 мощностью 285 л.с. максимально допустимая масса прицепа составляет 3,5 тонны. Общий вес колонны грузовиков составил 110 тонн, и Discovery умудрился протащить их за собой по закрытому участку австралийского шоссе Лассетер на расстояние 16 километров.

Новые и юбилейные

Франкфуртский автосалон, завершается на этой неделе, но из-за дороговизны выставки ее проигнорировали компании Nissan, Peugeot, Mitsubishi, Chevrolet, Fiat и Jeep, а также Volvo. Все эти автопроизводители решили выводить свои новинки отдельно от знаменитого автошоу. И первая уже перед нами — новый компактный кроссовер Volvo XC40.

Самый маленький шведский "паркетник" показали на специальном мероприятии в Милане. В основе автомобиля — новая платформа CMA, разработанная совместно с владельцами бренда китайской Geely. Хорошо это или плохо, покажет время, но двигатели у модели шведские — бензиновый T5 мощностью 254 л.с. и дизельный D5 мощностью 190 л.с. Оба сочетаются с 8-ступенчатым "автоматом" (для D5 также доступна 6-ступенчатая "механика").

© Chevrolet Автомобиль Chevrolet Niva Special Edition © Chevrolet Автомобиль Chevrolet Niva Special Edition

В честь 15-летия совместного предприятия "GM-АвтоВАЗ" в продажу поступят 300 внедорожников Chevrolet Niva Special Edition. Главные отличия модели — это цвет "Бронза", эмблемы, накладки "карбон" на рамках дверей, 17-дюймовые легкосплавные колеса, прострочка в цвет кузова на кожаном рулевом колесе, чехлах раздатки и коробки передач и сиденьях, а также обивка кресел тканью и искусственной кожей с юбилейным тиснением на передних спинках. Цена такой машины — 750 тысяч рублей.

Lada раскрыла стоимость долгожданных универсалов Vesta SW и SW Cross. За версию с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач просят 640 тысяч рублей. Самая дорогая комплектация кроссовера SW Cross с 1,8-литровым 122-сильным агрегатом и 5-ступенчатым "роботом" с одним сцеплением придется отдать 830 тысяч рублей.

© Фото : Subaru Кроссовер Subaru XV © Фото : Subaru Кроссовер Subaru XV

Стартовали продажи нового Subaru XV: машина стоит от 1,6 миллиона до двух миллионов рублей. В базовом исполнении кроссовер оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 114 л.с., во всех других комплектациях — 2,0-литровым 150-сильным бензиновым двигателем. Зато все версии исключительно с полным приводом и вариатором.

© Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Sonata © Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Sonata

Hyundai вернул на российский рынок седан Sonata. Клиентам предложено два бензиновых мотора (2,0 литра, 150 л.с. и 2,4 литра, 188 л.с.), безальтернативная 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия и пять комплектаций по цене от 1 245 000 до 1 695 000 рублей.

Кроссовер Renault Koleos теперь доступен с дизельным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 177 л.с. (380 Нм). Эта версия, оснащенная полным приводом и вариатором, стала самой дорогой и стоит 2 219 000 рублей. Комплектация только одна — Premium с адаптивными светодиодными фарами, подогревом руля, лобового стекла, зеркал заднего вида, передних и задних сидений, 12 динамиками Bose, полуавтоматическим парковщиком и системами слежения за "мертвыми зонами" и разметкой.

Протекли

В России отзывают 89 406 кроссоверов Mitsubishi ASX. Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва стало попадание воды с лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителей. Вода может вызвать ржавчину, а также повредить моторчик "дворников". Владельцам машин рекомендовано посетить дилерский центр марки для бесплатного устранения брака.