Страховщики поддержали предложения о коэффициентах для нарушителей ПДД

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает предложения о коэффициентах для нарушителей правил дорожного движения (ПДД), сообщили РИА Новости в РСА.

Ранее в среду в интервью телеканалу "Россия-1" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что стоимость полиса ОСАГО для водителя, пойманного пьяным за рулём, может вырасти в пять раз, соответствующие поправки в закон об "автогражданке" министерство готовит в настоящее время.

Повышение стоимости полиса, согласно предложению Минфина, возможно, если в течение года было зафиксировано превышение водителем скорости более чем на 60 км в час, управление автомобилем в пьяном виде или выезд на встречную полосу; если же в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится.

"РСА поддерживает предложения о коэффициентах для нарушителей правил дорожного движения", — сказали в РСА.

В свою очередь, в пресс-службе Банка России агентству сообщили, что регулятор рассмотрит предложение Минфина после того, как оно будет формализовано и представлено регулятору.

Стимул для автовладельцев

Как пояснили в РСА, существует взаимосвязь между частотой злостных нарушений ПДД и аварийностью, поэтому необходимо стимулировать автовладельцев к аккуратному и ответственному вождению через применение коэффициентов.

По мнению союза, коэффициенты должны быть и повышающими, и понижающими, чтобы тарифы были более справедливыми и аккуратные водители не платили за лихачей.

"Мы также полагаем и не раз заявляли, что коэффициент по ОСАГО для молодых водителей должен отличаться от коэффициента для опытных автомобилистов в несколько раз. Сейчас существует всего лишь четыре значения коэффициента в зависимости от возраста и стажа при расчете премии в ОСАГО: меньше и больше трёх лет стажа, и возраст, соответственно, меньше и больше 22-х лет. Надо сделать его более дифференцированным", — заключили в РСА.

Минфин ранее внёс в правительство законопроект, который направлен на либерализацию в ОСАГО. Документ, в том числе, предусматривает скидки по ОСАГО для аккуратных водителей, и, наоборот, повышенные коэффициенты для автомобилистов, допустивших грубые нарушения ПДД. Ранее в интервью РИА Новости Моисеев говорил, что этот законопроект проходит сейчас межведомственное согласование в правительстве, а осенью он уже будет внесен в Госдуму.