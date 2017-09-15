Автосеконд-хенд: выбираем "рабочую лошадку" Renault Logan II с пробегом

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля нужно подходить тщательнее, чем к приобретению нового. Даже после двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и других неприятностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает рассказывать будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке секонд-хенда.

"Рабочая лошадка" — это как раз про Renault Logan. Доступный "француз" российской сборки верой и правдой служит своим хозяевам и в крупных городах, и в самых отдаленных населенных пунктах, до которых добраться порой можно только по ухабистым и раскисшим от дождей грунтовым дорогам. В этом обзоре речь пойдет о седанах второго поколения, сборка которых была налажена на мощностях тольяттинского АвтоВАЗа в 2014 году.

Новые "Логаны" предлагаются по цене от 499 тысяч до 750 тысяч рублей, а подержанные автомобили в среднем отдают за 450 тысяч рублей. Причем цена на годовалые экземпляры почти такая же, как на трехлетние машины. Теряя около 30% стоимости за первые 12 месяцев, Renault Logan II является одним из самых выгодных с точки зрения продажи на вторичном рынке.

Следы экономии

Слабым местом всех автомобилей бюджетного сегмента является тонкое лакокрасочное покрытие, и "Логан" тут не исключение. Любой камешек, ударившийся о капот или крылья во время движения, пробивает краску до металла. На заводе кузов автомобиля полностью обрабатывается антикоррозийным покрытием с двух сторон, так что к ржавчине такие "раны" обычно не приводят. Другое дело, что и металл у Renault Logan II очень тонкий, поэтому сколы часто превращаются в небольшие вмятины. В этих обстоятельствах есть и небольшой плюс для покупателя: изрешеченная передняя часть автомобиля, скорее всего, будет гарантией того, что детали не красились, а значит, конкретный седан не участвовал в ДТП.

У модели второго поколения многие наружные поверхности выкрашены под хром: решетка радиатора, эмблемы, ниши противотуманных фар, декоративные элементы дверных ручек. Очень быстро все эти детали начинают пузыриться и облезать. Часто можно встретить машины, на которых не хватает одной из букв в надписях Renault или Logan на багажнике: под воздействием внешней среды они отклеиваются, превращая автомобиль в "enault", "Log n" и другие причудливые словесные конструкции. На машинах с задними парктрониками после обычной мойки могут начать вываливаться ультразвуковые датчики, приклеенные к внутренней стороне бампера двусторонним скотчем.

Сборка Renault Logan II на конвейере АвтоВАЗа, вопреки расхожим мнениям, добротная. По словам механиков сервисов, занимающихся ремонтом этой модели, со временем могут расшататься разве что двери. Чтобы они закрывались и открывались нормально, достаточно лишь подтянуть петли.

Еще одной частой проблемой бюджетных машин являются тонкие стекла, в частности лобовое. Но у "Логанов" с этим все в порядке, и даже фары не потеют, как у большинства дешевых седанов, только противотуманки. Зато владельцы часто жалуются на перегорающие лампочки во внешних световых приборах, но их замена стоит недорого.

Скрипит потертое седло

Внутри "рабочей лошадки" все по-спартански. Жесткие пластиковые панели начинают скрипеть еще на необкатанных машинах, особенно в районе центральной консоли и крышки перчаточного ящика. Хуже скрипов то, что органы управления кондиционером, зеркалами заднего вида, стеклоподъемниками и другими системами автомобиля быстро расшатываются. Все это происходит не вследствие небрежной эксплуатации, а из-за экономии на материалах.

Глянцевые панели быстро затираются и покрываются царапинами, часто дребезжат дверные панели, которые соприкасаются с металлическими частями дверей, протирая краску до металла. Кстати, именно в этих протертых местах обычно и появляется ржавчина. Если ткань на сиденьях Renault Logan выглядит как новая, значит, владелец позаботился о них заблаговременно, купив чехлы. В противном случае кресла быстро затираются.

Плохо работает печка? Это особенность конструкции автомобиля. Хуже всего приходится ногам водителя, на которые в минусовые температуры почти не дует горячий воздух. Перед покупкой проверьте работу кондиционера, зимой он, бывает, выходит из строя. Приборная панель — даром что простая, зато надежна, как и опциональная мультимедийная система с сенсорным экраном и навигацией.

Борозды не портит

Российские дороги для Renault Logan II — своя стихия. За непробиваемые, неубиваемые и ремонтопригодные подвески эта модель и стала популярной у жителей всех регионов нашей страны. Слабые звенья можно пересчитать по пальцам.

На машинах с пробегом 30-40 тысяч километров, скорее всего, придется поменять ступичные подшипники, ближе к 50-60 тысячам, возможно, придется сменить рулевые наконечники и шаровые опоры. Особое внимание следует уделять состоянию тормозных колодок, а также не забывать чистить задние барабаны. Но чтобы полностью "убить" ходовую "Логана", нужно иметь определенный талант вандала.

О главном

На Renault Logan II устанавливаются исключительно 1,6-литровые бензиновые моторы. Самым слабым является 8-клапанный двигатель K7M мощностью 82 л.с. Этот агрегат ставился и на первое поколение модели, но во второй генерации в нем изменили распределительный вал и алгоритм работы системы впрыска топлива, а также установили новый каталитический нейтрализатор.

Этот двигатель очень надежен и может служить верой и правдой несколько сотен тысяч километров, однако для этого за ним должен быть особый уход. При покупке машины с таким мотором необходимо сразу поменять ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ), а также отрегулировать зазоры клапанов, так как тут нет гидрокомпенсаторов. В дальнейшем обе процедуры необходимо проводить раз в 60 тысяч и 30 тысяч километров соответственно. Несмотря на то что это самый слабый двигатель в линейке, расход топлива у него самый высокий и редко когда опускается ниже 10 литров на 100 км.

Этот мотор комплектовался 5-ступенчатой механической трансмиссией либо "роботом" Easy'R с одним сцеплением. Однако машины с роботизированными коробками у покупателей спросом не пользовались, поэтому их производство было прекращено в начале 2017 года, а в продаже на вторичном рынке таких автомобилей почти не попадается. Что касается "механики" JH3, то к ее надежности вопросов нет: если вовремя менять масло, трансмиссия прослужит долго.

Более мощный (102 л.с.) 16-клапанный двигатель K4M хоть и наделяет Renault Logan II большей прытью, но зато он менее разборчив в качестве топлива: от плохого бензина может даже начать троить. Здесь также установлен ременной привод ГРМ, поэтому раз в 60 тысяч и сразу после покупки ремень лучше менять. Однако есть у этого мотора существенный изъян: он может работать исключительно с 4-ступенчатым "автоматом" DP2. Эти коробки славятся своей капризной работой и частыми перегревами. Но даже если обращаться с "автоматом" нежно и менять в нем масло раз в 30 тысяч, то вряд ли он доживет до 100 тысяч без капитального ремонта. Удовольствие это, кстати, недешевое. Благо на вторичном рынке "Логанов" с "автоматами" и "роботами" не более семи процентов.

С июня 2016 года на Logan второго поколения стали устанавливать новый 1,6-литровый мотор серии Н4МК (он же HR16 на автомобилях Nissan) мощностью 113 л.с. и 152 Нм. И это самый лучший выбор для подержанного Renault Logan. Во-первых, такие машины продаются только с механическими коробками передач. Во-вторых, у этого двигателя есть система изменения фаз газораспределения, что делает его экономичным и эластичным. В-третьих, тут стоит цепной привод ГРМ, а значит, клапана дольше останутся в сохранности. Правда, регулировать их раз в 80-100 тысяч пробега все равно придется, так как гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Безопасность

В 2014 году Euro NCAP протестировала модель Dacia Logan MCV — почти тот же Renault Logan II, но в кузове универсал. По итогам серии краш-тестов европейские эксперты смогли присудить модели всего три звезды из пяти. Однако Logan для стран Западной Европы укомплектован лучше нашего: в базовой комплектации тут есть система стабилизации и шесть подушек безопасности.

"Логаны", произведенные на АвтоВАЗе, оснащаются всего одной подушкой безопасности: вторая доступна только в двух топовых комплектациях. А система стабилизации (ESP) предлагается и вовсе только за доплату. Если выбор встанет между машиной с ESP или без — однозначно надо выбирать первый вариант.