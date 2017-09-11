В Подмосковье могут изменить порядок оплаты штрафстоянок

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Порядок оплаты штрафных стоянок могут изменить в Подмосковье, сделав ее посуточной, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"В настоящее время законом установлено, что срок хранения задержанного автомобиля исчисляется в часах с момента его выгрузки на спецстоянке до момента возврата транспортного средства. Проектом закона предлагается исчислять срок хранения задержанного транспортного средства в сутках и взимать стоимость хранения за каждые полные сутки", — говорится в сообщении.

Как уточнили в думе, в течение 24 часов после того, как автомобиль отгрузили на штрафстоянку, водитель сможет забрать его, не оплачивая расходы на содержании на спецстоянке. Однако водитель по-прежнему будет обязан оплатить другие расходы, связанные с перемещением его автомобиля на штрафстоянку, а именно стоимость эвакуации. Также после оплаты эвакуации необходимо оплатить штраф за нарушение.

По информации пресс-службы, аналогичный порядок оплаты действует в Москве. Областной законопроект будет способствовать обеспечению единообразия оплаты в московском регионе, отмечается в сообщении. Законопроект будет вынесен на рассмотрение Мособлдумы 14 сентября.

В Московской области стоимость перемещения на штрафстоянку зависит от категории и массы автомобиля и составляет от 4,5 тысячи рублей. Стоимость хранения на спецстоянке за час устанавливается постановлением правительства Московской области и в настоящее время составляет: для автомобиля категории А – 50 рублей, категории B и D до 3,5 тонны – 100 рублей, категории D массой более 3,5 тонны, C и E – 200 рублей, для негабаритных транспортных средств – 300 рублей.