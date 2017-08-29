По адресным мерам поддержки спроса продано более 16 тысяч автомобилей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По новым программам адресной поддержки спроса на авторынке РФ, которые действуют с июля, продано уже более 16 тысяч автомобилей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Ранее правительство РФ утвердило изменения в программы льготного автокредитования и лизинга транспортных средств на 2017 год под адресные меры поддержки спроса на автомобили. Граждане, приобретающие первый в жизни автомобиль, и родители двух или более несовершеннолетних детей могут получить дополнительную скидку в 10% при покупке машины в кредит. Физлица и организации, субъекты МСП и сельхозпроизводители могут рассчитывать на скидку 12,5% при покупке транспортного средства в лизинг.

Минпромторг оценивал экономическую эффективность этих мер в 85,65 тысячи дополнительно проданных машин до конца года.

"Всего благодаря реализации программ стимулирования спроса с 1 января по 20 августа 2017 года было продано 504,808 тысячи автомобилей, то есть, фактически каждый второй автомобиль продается с помощью наших инструментов поддержки. При этом и льготные кредиты, и программа обновления парка, и лизинг остались в нашем арсенале и по-прежнему очень популярны. Заработавшие в июле новые специальные программы внесли свой вклад в копилку продаж. Совокупный эффект от этих пяти программ составил более 16 тысяч проданных автомобилей с момента их запуска. Считаю, что это очень хороший старт", — передает пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.