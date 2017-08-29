По адресным мерам поддержки спроса продано более 16 тысяч автомобилей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По новым программам адресной поддержки спроса на авторынке РФ, которые действуют с июля, продано уже более 16 тысяч автомобилей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Минпромторг оценивал экономическую эффективность этих мер в 85,65 тысячи дополнительно проданных машин до конца года.
"Всего благодаря реализации программ стимулирования спроса с 1 января по 20 августа 2017 года было продано 504,808 тысячи автомобилей, то есть, фактически каждый второй автомобиль продается с помощью наших инструментов поддержки. При этом и льготные кредиты, и программа обновления парка, и лизинг остались в нашем арсенале и по-прежнему очень популярны. Заработавшие в июле новые специальные программы внесли свой вклад в копилку продаж. Совокупный эффект от этих пяти программ составил более 16 тысяч проданных автомобилей с момента их запуска. Считаю, что это очень хороший старт", — передает пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.