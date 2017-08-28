Депутат Госдумы одобрил идею изменения правил кругового движения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал предложение о внесении изменений в правила дорожного движения для предоставления приоритета водителям, которые едут по кругу на перекрестке с круговым движением, на всей территории РФ.
"Это нормальное решение, потому что у нас, к сожалению, в разных регионах, в разных городах даже одного региона по-разному организован проезд перекрестка", — сказал Лысаков РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что где-то преимущество у тех, кто находится на перекрестке с круговым движением, где-то, наоборот, преимущество имеет попадающий на этот перекресток с главной дороги.
"Поэтому это создает путаницу у водителей, нет уже наработанного стереотипа поведения, что, соответственно, иногда заканчивается дорожно-транспортным происшествием. Поэтому надо к единому знаменателю прийти", — отметил первый зампред думского комитета.
Лысаков указал, что при данном изменении ПДД задачей депутатов становится предусмотреть ответственность водителей за их нарушение. "Наша задача – определять в рамках КоАП ответственность водителей за нарушение того или иного пункта правил", — заключил он.