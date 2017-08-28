Депутат Госдумы одобрил идею изменения правил кругового движения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал предложение о внесении изменений в правила дорожного движения для предоставления приоритета водителям, которые едут по кругу на перекрестке с круговым движением, на всей территории РФ.

Ранее в понедельник на интернет-портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства РФ, который предлагает предоставить априорный приоритет водителям, которые едут по кругу, остальные должны будут им уступать. Автором документа выступает МВД РФ. Там рассчитали, что при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти. Существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП, считают полицейские.

"Это нормальное решение, потому что у нас, к сожалению, в разных регионах, в разных городах даже одного региона по-разному организован проезд перекрестка", — сказал Лысаков РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что где-то преимущество у тех, кто находится на перекрестке с круговым движением, где-то, наоборот, преимущество имеет попадающий на этот перекресток с главной дороги.

"Поэтому это создает путаницу у водителей, нет уже наработанного стереотипа поведения, что, соответственно, иногда заканчивается дорожно-транспортным происшествием. Поэтому надо к единому знаменателю прийти", — отметил первый зампред думского комитета.

Лысаков указал, что при данном изменении ПДД задачей депутатов становится предусмотреть ответственность водителей за их нарушение. "Наша задача – определять в рамках КоАП ответственность водителей за нарушение того или иного пункта правил", — заключил он.