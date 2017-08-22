Решение по новому инвестрежиму для автопрома примут в сентябре

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Решение по новому инвестиционному режиму для автозаводов в РФ, который придет на смену истекающим соглашениям о промсборке, как ожидается, будет принято правительством РФ в сентябре, сообщил журналистам директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников.

"В сентябре будет принято решение по поводу нового инвестиционного режима, о его параметрах. Базовая конструкция сохраняется, но давайте дождемся сентября. Предполагается, что в сентябре правительство примет решение", — сказал Масленников в рамках Международного автомобильного форума.

Власти РФ разрабатывают механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК), который придет на смену режиму промсборки. В настоящее время ведется работа над отдельным типовым автомобильным СПИК, который позволит решить основные задачи в области автомобилестроения. Речь идет об увеличении локализации производства двигателей и коробок переключения передач, комплектующих, субкомпонентов и материалов 2-го и 3-го уровней, создании сильной локальной базы поставщиков, стимулировании роста объемов экспорта и поддержке инвестиций в НИОКР и новые технологии.