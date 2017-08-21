Сотрудники "Камаза" вернулись из корпоративного оплачиваемого отпуска

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники "Камаза" 21 августа вернулись из корпоративного оплачиваемого отпуска, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Да", — сказал он в ответ на вопрос о выходе сотрудников компании из корпоративного отпуска.

Сотрудники "Камаза" уходили в корпоративный отпуск с 7 по 20 августа. Как сообщалось в начале августа, ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности, продолжали работать в штатном режиме.

Также не уходили в отпуск подразделения, отвечающие за продажу автотехники. В соответствии с бизнес-планом компании создан определенный задел автомобилей "Камаз", и реализация продукции продолжалась. Время отпуска основной части персонала было использовано в ремонтных цехах "Камаза". Практика корпоративных отпусков существует в компании с 2010 года.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).

В июне гендиректор завода Сергей Когогин сообщал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что "Камаз" улучшил прогноз продаж на 2017 год на 5,6-8,3% — до 38-39 тысяч грузовиков.