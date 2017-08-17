Автосеконд-хенд: подобревший "робот" и взбесившаяся магнитола Skoda Octavia

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля нужно подходить тщательнее, чем к приобретению нового. Даже после всего двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и других неприятностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает цикл материалов, в которых рассказывает будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке секонд-хенда.

Лифтбэк Skoda Octavia третьего поколения с заводским индексом A7 (Typ 5E) выпускалась с 2013 по 2017 годы на заводе группы Volkswagen в Калуге и совместном предприятии группы ГАЗ и VW в Нижнем Новгороде. Машины производили по полному циклу, включающему сварку кузова, покраску и сборку. Универсалы и вседорожные версии Scout поставлялись из Чехии. Средняя цена подержанной модели составляет 770 тысяч рублей. Машины с мощными 1,8-литровыми двигателями и 2,0-литровыми дизелями экономичны и быстры, но цена хорошего экземпляра начинается от миллиона.

Внутри больше, чем снаружи

Внешность Skoda Octavia кому-то нравится, а кого-то оставляет равнодушным, однако скрытое внутри преимущество — огромный багажник — разногласий обычно не вызывает. Причем разница в объеме у лифтбэка и универсала составляет каких-то 20 литров (568 и 588 литров соответственно). Со сложенными спинками сидений внутри образуется и вовсе настоящий плацдарм (1558 и 1718 литров).

Нареканий к внешнему виду Skoda Octavia немного. Некоторые владельцы жалуются на сколы на тонком лакокрасочном покрытии, которые появляются при попадании даже крошечных инородных предметов. Появление в таких местах ржавчины — это не про "Октавии": кузов полностью защищен от коррозии. Производитель давал трехлетнюю гарантию на лакокрасочное покрытие, но машины 2013 года до сих пор выглядят почти как новые, если, конечно, часто не эксплуатировались в дальних поездках по бескрайним просторам России.

Часто встречаются запотевшие фары, а иногда в задних фонарях "выключаются" светодиодные элементы. Эти проблемы в основном решались по гарантии, но никто не застрахован от рецидива. Нередко при складывании боковых зеркал заднего вида появляются посторонние звуки и стуки, но в остальном кузов Skoda Octavia III неприхотлив и долговечен.

Отделка интерьера выполнена в лучших традициях немецких автомобилей. Все нажимается с выверенным усилием, материалы качественные и приятные на ощупь. Но внешний лоск быстро приходит в негодность: уже через год интенсивной эксплуатации вокруг экрана мультимедийной системы может начать трескаться и облезать лак. Часто на форумах пишут о проблеме в работе стеклоподъемников, а точнее — с автоматическими доводчиками стекол. Дилеры решали эти вопросы заменой целого блока.

Тканевая обивка сидений уж слишком сильно пачкается, и отмыть ее после этого крайне тяжело. Некоторые владельцы шли даже на крайние меры — были вынуждены перешивать салон, чтобы скрыть от взоров попутчиков следы от газировки и кетчупа. Не повезло владельцам машин с мультимедийной системой Bolero с 5,8-дюймовым сенсорным цветным дисплеем разрешением 400х240 пикселей: то экран погаснет, то сенсорный дисплей перестанет откликаться на нажатия, то аудиосистема начнет жить своей жизнью, самостоятельно меняя радиостанции и мелодии, то сопряженный с ней смартфон начнет набирать случайный номер. Перед покупкой проверять обязательно! А заодно и работу всех электрических систем: лампочек, фар, фонарей, приборной панели и так далее — сбои в электрике часто обсуждаются на форумах владельцев "Октавий" третьей генерации.

Skoda Octavia в третьем поколении "пересела" на модульную платформу MQB, а это значит, что родственников у модели стало гораздо больше: Volkswagen Golf, SEAT Leon, Audi A3, VW Tiguan и даже новейший кроссовер Skoda Kodiaq. Это большой плюс при покупке запасных частей — они недороги, да к тому же есть много неоригинальных запчастей.

В зависимости от типа мотора различается и конструкция подвесок: у более дешевых моделей сзади установлена простая полузависимая балка, а у мощных, с двигателями 1.8 TSI и 2.0 TDI — более сложная независимая многорычажка. Несмотря на то что автомобили с балкой должны быть неприхотливы и просты в обслуживании, именно у них чаще всего возникают стуки в задней части кузова. Виновниками оказались задние амортизаторы, а их замена у дилеров по гарантии проблему особо не решала. Панацеей оказались как раз неоригинальные детали.

Мотосемья

Skoda Octavia III вышла на российский рынок с пятью вариантами двигателей. Наиболее распространен на вторичном рынке 1,4-литровый турбированный мотор TSI мощностью 140 л.с. и 250 Нм — машины с этим агрегатом занимают около 40% от общего количества объявлений. Третье поколение модели получило новый вариант двигателя с индексом EA211, алюминиевым блоком цилиндров, чугунными гильзами, фазовращателями на впуске и выпуске и ременным приводом газораспределительного механизма (ГРМ) вместо прежнего цепного на EA111.

Несмотря на необходимость замены ремня ГРМ раз в 60-90 тысяч километров, новый мотор оказался надежнее предшественника, на который жаловались множество владельцев автомобилей концерна VAG. В автосервисы обращаются разве что за ремонтом турбины, в которой частенько закисает шток. На Skoda Octavia III также ставился 1,2-литровый турбированный TSI серии EA211 мощностью 105 л.с. и 175 Нм с тем же набором проблем и преимуществ.

Вторым по популярности является "атмосферник" 1.6 MPI — на машины с ним приходится около четверти всех предложений. Будьте внимательны: многие автомобили с этим самым слабым в линейке 110-сильным мотором — бывшие извозчики таксопарков, поэтому пробеги у них могут быть гораздо больше, чем у автомобилей с другими агрегатами. При своевременной замене масла и ремня ГРМ этот двигатель проблем не доставляет. Была накладка с фазовращателями, но ее удалось решить в 2014 году во время отзывной кампании. Кроме того, 1.6 MPI без проблем потребляет топливо АИ-92.

Каждая пятая Skoda Octavia на рынке б/у оснащена 180-сильным агрегатом TSI серии EA888 (поколение III). Этот мотор VW сохранил цепной привод ГРМ, благодаря чему менять его не приходится. Зато нередко случались поломки термостата: тронешься зимой с места — и стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости на приборной панели тут же ползет вниз, а в салоне — Арктика. Самый редкий экземпляр — 2,0 турбодизель TDI мощностью 143 л.с. и 320 Нм. Машин с таким мотором не более одного процента.

Я — "робот"

Половина всех машин на вторичном рынке укомплектована роботизированными трансмиссиями DSG с двумя сцеплениями. На двухлитровые дизели и полноприводные Octavia Combi 1.8 TSI устанавливалась шестиступенчатая коробка передач с "мокрыми" сцеплениями, которая служит верой и правдой довольно долго. Но всем другим модификациям модели, а их большинство, досталась семиступенчатая DQ200 с "сухим" картером.

Темами о "надежности" DSG7 DQ200, о частых поломках, о многократных визитах и отзывных кампаниях интернет переполнен, но вот что полезно знать: в 2013 году на Octavia III начали ставить "роботы" серии 0CW, созданные специально для платформы MQB. К тому времени (если быть точным, к лету 2012 года) основные проблемы роботизированных трансмиссий концерна Volkswagen уже были решены, но все равно до 1 января 2014 года концерн Volkswagen выдавал пятилетнюю гарантию (150 тысяч километров) на свои коробки. Машины, выпущенные после этой даты, вновь получали обычную двухлетнюю гарантию (или 100 тысяч километров пробега).

Внимательно изучая форумы владельцев автомобилей VAG с DSG7, можно заметить определенную тенденцию: примерно с 2014 года все споры и распри о пресловутой трансмиссии утихли сами собой. Выходит, у Volkswagen все-таки получилось обуздать нерадивый "робот" и заставить его ездить как минимум весь предусмотренный гарантийный срок. Однако для собственной безопасности владельцы Skoda Octavia и мастера сервис-центров рекомендуют заменять масло в коробке примерно на 60 тысячах километров пробега. Благо объем его менее двух литров, а процедура замены довольно проста — есть даже специальная сливная пробка, хоть официально замена и не предусмотрена (масло залито на весь срок службы трансмиссии).

Атмосферные 1,6-литровые моторы комплектовались шестиступенчатой автоматической трансмиссией с классическим гидротрансформатором, чем радовали своих владельцев, которые каких-либо систематических проблем с ними не знали. То же самое можно сказать и о пятиступенчатых механических коробках передач, коих среди "Октавий", размещенных на сайтах по продаже подержанных автомобилей, примерно треть. Рекомендация у всех одна — менять масло ближе к 70-80 тысячам.