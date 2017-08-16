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Авто

Парковка без правил, сегвеи и скидки на штрафы: юристы разрушают автомифы

08:0016.08.2017
(обновлено: 14:56 17.08.2017)
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© РИА Новости / Константин РодиковПерейти в фотобанкЛюди на Рождественском бульваре в МосквеЛюди на Рождественском бульваре в Москве
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Необычных средств передвижения на улицах становится все больше день ото дня, но правила для них до сих пор не писаны. На подземных паркингах торговых центров творится хаос, но кто сможет наказать нерадивых автомобилистов? Кому-то дают скидку на оплату штрафов, а кому-то нет: где справедливость? РИА Новости в очередной раз попросило эксперта дать четкие разъяснения и развеять некоторые мифы из области автомобильного права.

Паркуюсь как хочу

Впереди День знаний, а это значит, что сотни тысячи автомобилистов ринутся в торговые центры за покупками для своих детей. Возле таких мест, как правило, организованы открытые, подземные или многоуровневые паркинги. Движение там ничем не отличается от уличного: установлены знаки "кирпич" ("въезд запрещен". — Прим. ред.), "уступи дорогу", под колесами начерчены стрелки по направлению движения, а возле входов обозначены места для инвалидов. Однако в дни всеобщего ажиотажа многие водители начинают откровенно нарушать предписанные правила: парковаться на местах для инвалидов, проезжать под "кирпич" и ехать по парковочной "встречке". Останутся ли все эти люди безнаказанными?

"Парковки на территории супермаркетов, гостиниц, торговых центров и подобных им объектов с точки зрения правил дорожного движения являются прилегающей территорией", — рассказывает адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев. — Эти территории не предназначены для сквозного движения транспортных средств".

Автомобили полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Шторки, невидимый номер и парковка вне зоны: юристы разрушают автомифы

Ответственность за нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, наступает только в случае движения по проезжей части. Знаки, размещенные на парковках администрациями торговых центров, не имеют правового статуса, а являются всего лишь информационными табличками. Водители не обязаны выполнять их указания и предписания. Поскольку прилегающая территория дорогой не считается, то пересечение сплошной разметки на парковке ТЦ, стоянка на инвалидном месте или любое другое "нарушение" никакого наказания за собой не повлечет.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМногоярусная семиэтажная парковка в ТЦ "Акрополь" в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Многоярусная семиэтажная парковка в ТЦ "Акрополь" в Калининграде

Однако следует обращать особое внимание на то, где расположены знаки или разметка. Если на самой парковке, то являются информационными, если же на границе прилегающей территории и проезжей части (например, при выезде из подземного паркинга на дорогу), то эти указания нужно строго соблюдать.

Со скоростью велосипеда

На нерегулируемый пешеходный переход стремительно выезжает молодой человек на причудливом двухколесном гироскутере. Скорость его движения сравнима с рывком Усэйна Болта, и водители автомобилей едва успевают затормозить, чтобы не сбить бедолагу. Увы, так бывает не всегда. На просторах интернета разгораются споры: кем с точки зрения правил дорожного движения являются владельцы самокатов, сегвеев и прочих подобных средств передвижения? Можно ли приравнять их к велосипедистам или они являются только пешеходами, которым автомобилисты всегда обязаны уступать на "зебре"?

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевушка на самокате во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка на самокате во время дождя в Москве

По словам адвоката, владельцы необычных средств уличного передвижения, так же как и велосипедисты, приравнены к пешеходам. Однако требование "спешиться" при пересечении пешеходного перехода действует только в отношении велосипедистов (пункты 24.6 и 24.8 ПДД).

Правила дорожного движения отдельно не регламентируют движение владельцев самокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес. Как и все пешеходы, они имеют право пересекать "зебру" на своих средствах передвижения.

Распродажа штрафов

С 2016 года в России начался бессрочный "сезон распродаж" на штрафы для водителей. Скидку в размере 50% можно получить в том случае, если внести оплату не позднее 20 календарных дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении. Однако в некоторых случаях системы оплаты отказываются выдавать дисконт. Как понять, когда водители могут рассчитывать на скидки, а когда нет?

"Определить категорию штрафов, в отношении которых действует 50%-ная скидка, очень просто, — утверждает Марат Аманлиев. — Согласно статье 32.2 КоАП РФ, скидка действует в отношении правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, за исключением некоторых видов нарушений, перечисленных отдельно".

Так, нельзя получить скидку за повторное нарушение правил регистрации, скоростного режима, повторные проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и разворот через сплошную, за вождение в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования и причинение вреда здоровью потерпевшего.

Свет фар Audi
© Audi
Лысые шины, содержимое багажника и дальний свет: юристы разрушают автомифы

Все эти нарушения прописаны в КоАП РФ на федеральном уровне, однако есть и другие исключения. Административное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, а значит, каждый регион вправе устанавливать свои дополнительные преференции для тех, кто оплачивает штрафы в максимально короткие сроки. На территории Москвы, например, отсутствует 50%-ная скидка на погашение штрафа за нарушение правил оплаты парковки, поскольку Московская городская дума таких уточнений в КоАП столицы не вносила.

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Авто
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
averin140288
А вот интересно, в Питере у "Ленты" на Руставели, около 80 парковочных мест для инвалидов и почти всегда они свободны. Под новый год гаишники на нескольких эвакуаторах массово вывозили машины пока люди стояли в очереди. Это как объяснить? Получается беспредел? Уже открыто пишут сколько гайцы получают с подконтрольных им (ЧАСТНЫХ, А НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ) штраф стоянок. Рэкет и беспредел на государственном уровне.
10:23
16.08.2017
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Dmitry Zenkin
В ПДД есть определение ""Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)",
так что гироскутеры, самокаты, электросамокаты и т.д. относится к понятию "велосипед" курьёз только с одноколёсными моноциклами.
11:56
16.08.2017
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