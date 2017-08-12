Медведь-угонщик, свинья-архитектор, машина из свеклы и революция двигателя

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Шутки в сторону: в Японии гоночные трассы начали рисовать настоящие свиньи, а в Европе электромобили стали делать из сахарной свеклы и льна. Автомобильные инженеры скрещивают бензиновые двигатели с дизельными и заваливают патентные ведомства другими шокирующими идеями. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Животный мир — он такой

Японцы — народ уникальный. Пожалуй, только им могло прийти в голову устроить заезд по гоночной трассе, которую спроектировала настоящая свинья.

Видеоролик, в котором хрюшка по имени Пигкассо (Pigcasso) отчаянно водит кисточкой по холсту, был размещен на официальном YouTube-канале модели Nissan Skyline — так в Японии называют седан Infiniti Q50. Из полученного рисунка в стиле Пикассо сотрудники компании выбрали несколько линий, которые легли в основу гоночного трека. За руль посадили профессионального гонщика Михаэля Крумма, который с нескрываемым удивлением попытался проехать трассу от начала до конца, однако не все повороты оказались ему по силам. Вирусное видео было создано не забавы ради, а чтобы продемонстрировать работу уникальной системы рулевого управления машины, которое не имеет механической связи с колесами. Хотя и забавы ради тоже.

Еще один случай свел автомобиль и животное в американском штате Колорадо. Как сообщает издание The Durango Herald, 4 августа владелец Subaru проснулся от шума за окном, а выглянув в него, увидел в салоне своей машины медведя. При этом машина стояла не на своем привычном месте, а врезалась в соседский почтовый ящик. Косолапый покинул место преступления до прибытия полиции, успев оторвать руль, выдернуть мультимедийную систему, разбить заднее стекло и порвать в клочья обшивку салона.

Электромобиль из растений

Электромобиль — самый экологичный вид транспорта. Все согласны? Оказывается, нет. Студенты голландского технического университета города Эйндховен создали собственный электрокар Lina, кузов и салон которого на 90% выполнен из биокомпозитных материалов: сахарной свеклы и льна.

Литий-ионные батареи и два электромотора мощностью 11 л.с. по-прежнему сделаны из традиционных металлов, но задумка студентов позволила снизить массу машины до 310 кг. Благодаря малой массе, она способна разгоняться до 80 км/ч, чего вполне достаточно для нужд городского автомобильчика. Разработчики уверены, что Lina придется по вкусу каршеринговым компаниям, если вдруг будет запущена в серийное производство. Но в ближайшее время это вряд ли произойдет.

Одни патенты

Компания Ford придумала новое назначение овальным эмблемам, украшающим капот автомобилей марки. Инженеры американской компании предлагают использовать ее в качестве горловины резервуара для стеклоомывающей жидкости. Соответствующие изображения были размещены на сайте патентного ведомства США.

© Ford Патентное изображение нового способа заливки жидкости в бачок стеклоочистителя © Ford Патентное изображение нового способа заливки жидкости в бачок стеклоочистителя

У этой нехитрой идеи почти нет недостатков, что понятно каждому, кто хоть раз заливал "незамерзайку" в автомобиль. Во-первых, доступ к горловине ничто не преграждает, а это значит, что жидкость не будет орошать генератор и другие подкапотные детали. Во-вторых, заправка резервуара в дороге станет значительно безопасней, так как вероятность обжечь руки о раскаленный двигатель будет равна нулю. В-третьих, сами руки будут чище, ведь не придется лезть под грязный капот и открывать пыльную пластиковую крышку. Главное, чтобы холодной зимой эмблема-горловина не примерзла к фальшрадиаторной решетке, что может произойти, например, в России, если вместо "незамерзайки" залить "замерзайку".

© Mercedes-Benz Патентное изображение нового вида подушек безопасности для пешеходов © Mercedes-Benz Патентное изображение нового вида подушек безопасности для пешеходов

Патент получила и компания Mercedes-Benz — на новый вид подушек безопасности для пешеходов. Напомним, что с 2012 года "эйрбеги" для пешеходов серийно устанавливает компания Volvo, также они есть у некоторых моделей Subaru, Jaguar и Land Rover, но немецкие конструкторы решили соригинальничать. Новая конструкция предполагает раскрытие подушек вдоль передних стоек кузова, а не на капоте, как у конкурентов. Изобретение немцев позволит смягчить удары головой о стойки и снизить риск получения тяжелых травм.

© Toyota Патентное изображение новой трансмиссии © Toyota Патентное изображение новой трансмиссии

Отличилась и Toyota, которая запатентовала новую механическую трансмиссию с "защитой от дурака". Речь идет о необычной "механике", которая никогда не позволит водителю ошибиться с выбором передачи. Человек сможет включить лишь ту ступень, которая соответствует текущей скорости и оборотам двигателя. Когда все это великолепие от трех именитых автопроизводителей появится на серийных машинах, остается только догадываться.

Пора покупать б/у

В июле 2017 года средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась на шесть процентов и составила 566 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили эксперты сайта по продаже б/у машин "Авто.ру". Каждый пятый подержанный автомобиль в продаже был произведен АвтоВАЗом: у марки Lada 18% рынка. На втором месте с большим отрывом идут модели Toyota (7%), популярностью также пользуются Volkswagen, Hyundai, Nissan, Ford, Mercedes-Benz, Chevrolet, Kia и BMW. Проще всего избавиться от Ford Focus — эту модель покупают чаще всего. Шансов будет больше, если "Фокус" в кузове седан: на них приходится 40,2% спроса.

От ретро до модерна

Специально для Конкурса элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич компания Infiniti подготовила электрический концепт в стиле гоночных автомобилей 70-летней давности. Технических данных о прототипе нет, зато есть волнующие слова создателя модели, от которых у поклонников японского автоспорта мурашки бегут по коже.

"Все началось с одной интересной идеи: что, если бы где-то на островах Южной Японии, в густых тропических зарослях мы нашли автомобиль, скрывавшийся от посторонних глаз на протяжении последних 70 лет, — описывает идею создания ретрокара главный дизайнер Infiniti Альфонсо Альбаиса. — Что, если в этой машине мы бы обнаружили ту неподдельную частицу страсти, зародившуюся еще на первом Гран-при Японии в начале 60-х годов прошлого века, искусно смешанную с мощью и артистизмом современных моделей Infiniti? Как бы выглядел этот удивительный автомобиль?". Интригует, не правда ли?

В концепте Datsun GO live интриги не меньше. Этот пестрый хэтчбек дебютировал на Международном автосалоне Gaikindo в Индонезии. В его основе — серийная модель GO, а экстерьер — отражение модных трендов и настроения молодых индонезийцев: в камуфляжном стиле покраски использованы цвета и орнаменты, характерные для дизайна модной одежды и обуви. Эффектности добавляют спортивный обвес и большие колеса, вот только про перспективы модели пока ни слова.

"Яркий концепт GO live — это в первую очередь возможность попробовать воплотить тот или иной дизайн, в нем всегда есть детали, которые войдут в образ будущих моделей Datsun", — заявил Кэй Кю (Kei Kyu), исполнительный директор по дизайну Datsun.

Все дело в деталях

Компания Honda объявила о начале продаж кроссовера Pilot 2017 модельного года. Из всех изменений — только новая мультимедийная система, в которую встроено приложение "Яндекс.Навигатор". Помимо навигации, развлекательный комплекс поддерживает мобильные устройства MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Правда, за удовольствие придется платить, если быть точным, дополнительные 50 тысяч рублей.

Любой клиент Audi может заказать для внедорожника Q7 опциональную аудиосистему Bang & Olufsen, при наличии "лишних" 431 460 рублей, конечно. Но маркетологи немецкой марки решили, что лучше ценителям качественного звука посвятить отдельную версию модели: эксклюзивную Q7 Bang & Olufsen edition за 5,47 миллиона рублей. Дабы модель отличалась от других внешне, ее кузов упаковали в стайлинг пакет черного цвета и добавили светодиодные матричные фары.

© Фото : Audi Автомобиль Audi Q7 Bang & Olufsen edition © Фото : Audi Автомобиль Audi Q7 Bang & Olufsen edition

Если кто-то не знает: штаб-квартира Volkswagen находится в немецком Вольфсбурге. А тем, кто забудет, об этом напомнит Touareg Wolfsburg Edition — спецверсия, посвященная родному городу VW, стоимостью от 3 199 000 рублей. Узнать ее можно по затемненным задним фонарям и глухой тонировке заднего и боковых стекол, а также по эмблемам с гербом Вольфсбурга на центральных стойках кузова. Внутри комбинированная двухцветная или полностью черная отделка кресел, черный потолок, накладки на педали и пороги, а также отделка центральной консоли черно-серого цвета.

Новой версии Toyota Proace в России не будет — она предназначена для жителей Западной Европы, но детали этой модели все же достойны упоминания. Разрабатывать автомобиль японцам помогали специалисты QUQUQ, занимающиеся оборудованием для кемпинга. Благодаря им в машине появились раскладывающийся бокс с плитой и кухонными принадлежностями, резервуар с водой, небольшая раковина, кровать, а также опциональные столик, стулья и палатка Dachzelt ARB Simpson III, которая в разложенном виде является продолжением минивэна. Что еще нужно для долгого автомобильного путешествия?

"Атлас" подвели фары

Внедорожник Volkswagen Atlas едва не дотянул до высшей оценки по результатам испытаний Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS). Подвели фары, которые не впечатлили экспертов своей яркостью и качеством освещения дороги. При этом в краш-тестах автомобиль заработал высшие оценки, отчего немецким конструкторам должно быть вдвойне обидно. Итоговая оценка — Top Safety Pick без плюса. А счастье было так возможно!

Двигатель прогресса

Mazda представила план развития компании до 2030 года — Sustainable Zoom-Zoom 2030 (Рациональный Zoom-Zoom 2030). В нем есть главы о снижении вредных выбросов аж на 90%, о повышении безопасности автомобилей, о развитии технологий автономного вождения и много чего еще. Но интереснее всего новый бензиновый двигатель SKYACTIV-X.

Главной особенностью мотора является система воспламенения при помощи сжатия. Эта технология используется в дизельных двигателях, но японским инженерам удалось реализовать ее на бензиновом моторе. По предварительным расчетам, крутящий момент такого агрегата вырастет на 10-30%, а потребление топлива сократится примерно на 20-30%. Что ж, посмотрим, как будет на самом деле: на серийных машинах новый агрегат должен появиться через два-три года.