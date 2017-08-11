Минэкономразвития предложило снимать на видео техосмотр автомобилей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минэкономразвития разработало документ, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, поправки в закон планируют внести осенью, пишет газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

"На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам", — говорится в материале.

Как отмечает издание, необходимость такой меры в министерстве связывают с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Например, когда страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины.

По мнению рабочей группы Минэкономразвития, куда также вошли представители ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и РСА, инициатива должна гарантировать прохождение осмотра по всем правилам.

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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта поддержала инициативу, рассказал РИА Новости представитель ведомства. По его словам, Ространснадзор готов проводить внеплановые проверки по нарушениям, связанным с техосмотром, если на это выделят дополнительное финансирование.

СМИ напоминает, что сейчас для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указано, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности. Сведения о состоянии осмотренных машин хранятся в единой автоматизированной базе данных, которую ведет ГИБДД. При этом аккредитация операторов техосмотра, ведение их реестра и контроль над ними входит в компетенцию Российского союза автостраховщиков.