Минэкономразвития предложило снимать на видео техосмотр автомобилей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минэкономразвития разработало документ, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, поправки в закон планируют внести осенью, пишет газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
"На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам", — говорится в материале.
Как отмечает издание, необходимость такой меры в министерстве связывают с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Например, когда страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины.
По мнению рабочей группы Минэкономразвития, куда также вошли представители ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и РСА, инициатива должна гарантировать прохождение осмотра по всем правилам.
16.7%Да, наконец-то осмотр будет проходить по всем правилам
67.7%Не уверен, что это кардинально поменяет ситуацию на рынке техуслуг
15.7%Мне все равно, у меня нет автомобиля
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта поддержала инициативу, рассказал РИА Новости представитель ведомства. По его словам, Ространснадзор готов проводить внеплановые проверки по нарушениям, связанным с техосмотром, если на это выделят дополнительное финансирование.
СМИ напоминает, что сейчас для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указано, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности. Сведения о состоянии осмотренных машин хранятся в единой автоматизированной базе данных, которую ведет ГИБДД. При этом аккредитация операторов техосмотра, ведение их реестра и контроль над ними входит в компетенцию Российского союза автостраховщиков.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.